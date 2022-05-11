Borussia Dortmund'un Erling Haaland'ın yerine transfer ettiği Karim Adeyemi kimdir?

Erling Haaland'ı elinde tutamayan ve serbest kalma maddesinden dolayı Manchester City'e kaptıran Borussia Dortmund, Norveçli golcünün transferinden çok kısa bir süre sonra yeni santrforunu tanıttı.

Bundesliga ekibi, Avusturya temsilcisi Salzburg'da forma giyen 20 yaşındaki Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Nijerya asıllı Alman golcü ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

GOAL Türkiye, Haaland'ın varisine daha yakından göz atıyor.

Karim Adeyemi kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Futbola Almanya'da başlayan Adeyemi, Forstenried altyapısında oyuna 'merhaba' dedi.

2009 yılında ise Bayern Münih'in altyapısına transfer oldu. İki sezon Bayern'in alt yaş gruplarında forma giyen genç oyuncu, 2011'de yeniden Forstenried'e döndü.

2012'de Unterhaching altyapısına transfer olan Adeyemi, kulüpte sırasıyla U-17 ve U-19 takımlarında forma giydikten sonra 2018'de Salzburg'a transfer oldu.

Avusturya ekibi, Adeyemi için Unterhaching takımına 10.10 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Salzburg, sözleşme imzalandıktan sonra golcü futbolcuyu pişmesi için Avusturya Ligi'nden Liefering'e kiraladı.

2019'da kiradan geri dönen Adeyemi, üç senedir Salzburg'da büyük bir çıkış yakaladı ve bir dizi Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

Karim Adeyemi kaç gol attı?

20 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar kariyeri boyunca 164 maça çıktı. Adeyemi, söz konusu 164 karşılaşmada 71 gol atıp 43 asist yaptı.

En başarılı dönemini Salzburg'da geçiren forvet, 92 maçta 33 gol, 23 de asiste imza attı.

Adeyemi'nin Şampiyonlar Ligi'nde de 11 maçta dört golü bulunuyor.

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