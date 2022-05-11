Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular kimler?

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunun sonuna yaklaştık.

Trabzonspor, sezonu şampiyon tamamlarken Çaykur Rizespor, Altay, Göztepe ve Yeni Malatyaspor, küme düşen takımlar oldular.

Sezon, 22 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmalar ile sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre 2022-23 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Yazın hangi oyuncuların sözleşmeleri bitiyor?



Artık transfer dönemi havasına girildi ve herkes, takımların yapacağı hamleleri beklemeye başladı.



Kulüplerin mali şartları, onları bonservissiz oyunculara doğru yönlendirebilir. Bu yüzden sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek futbolcular büyük önem taşıyor.



GOAL Türkiye, Süper Lig'de sezon sonunda kontratı bitecek olan 115 futbolcuyu derledi.



İşte o isimler:



Cyle Larin (Beşiktaş)



Anthony Nwakaeme (Trabzonspor)



Adama Traore (Hatayspor)



Berke Özer (Fenerbahçe)



Güven Yalçın (Beşiktaş)



Steven Caulker (Gaziantep FK)



Haris Hajradinovic (Kasımpaşa)



Jure Balkovec (Karagümrük)



Serdar Aziz (Fenerbahçe)



Uros Spajic (Kasımpaşa)



Daniel Aleksic (Başakşehir)



Domagoj Vida (Beşiktaş)



Fredrik Gulbrandsen (Başakşehir)



Fayçal Fajr (Sivasspor)



Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor)



Munir (Hatayspor)



Andre Poko (Altay)



Sofiane Feghouli (Galatasaray)



Soner Aydoğdu (Başakşehir)



Adem Ljajic (Beşiktaş)



Nejc Skubic (Konyaspor)



Mame Diouf (Hatayspor)



Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)



Ahmet Oğuz (Sivasspor)



Oussama Tannane (Göztepe)



Samba Camara (Sivasspor)



Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)



Rayane Aabid (Kasımpaşa)



Khaly Thiam (Altay)



Cebrail Karayel (Altay)



Tolga Ciğerci (Başakşehir)



Nouha Dicko (Yeni Malatyaspor)



Godfred Donsah (Yeni Malatyaspor)



Wilker Angel (Göztepe)



Lucas Biglia (Karagümrük)



Erik Sabo (Çaykur Rizespor)



Juanfran (Alanyaspor)



Murat Palul (Göztepe)



Zeki Yavru (Giresunspor)



Gaston Campi (Yeni Malatyaspor)



Naldo (Antalyaspor)



Aziz Behich (Giresunspor)



İbrahim Akdağ (Kayserispor)



Jorge Felix (Sivasspor)



Dimitrios Kolovetsios (Kayserispor)



Jose Sosa (Fenerbahçe)



Aminu Umar (Çaykur Rizespor)



Adis Jahovic (Göztepe)



Fedor Kudryashov (Antalyaspor)



Ruben Ribeiro (Hatayspor)



Gökhan Töre (Beşiktaş)



Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)



Semih Kaya (Galatasaray)



Ruud Boffin (Antalyaspor)



Ryan Donk (Kasımpaşa)



Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor)



Ryan Babel (Galatasaray)



Papiss Demba Cisse (Çaykur Rizespor)



Atiba Hutchinson (Beşiktaş)



Zeki Yıldırım (Altay)



Yasir Subaşı (Kayserispor)



Silvia Lung (Kayserispor)



Leandro Kappel (Altay)



Fabrice N'Sakala (Beşiktaş)



Yannis Salibur (Karagümrük)



Amedej Vetrih (Gaziantep FK)



Emilliano Viviano (Karagümrük)



Ibrahima Balde (Giresunspor)



Marco Paixao (Altay)



Musa Çağıran (Konyaspor)



Mustafa Pektemek (Kayserispor)



Pawel Olkowski (Gaziantep FK)



Ervin Zukanovic (Karagümrük)



Burak Çamoğlu (Hatayspor)



Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)



Bartuğ Elmaz (Galatasaray)



Tunay Torun (Kasımpaşa)



Ceyhun Gülselam (Altay)



Yusuf Talum (Göztepe)



Loic Remy (Adana Demirspo)



Tolga Ünlü (Altay)



Vato Arveladze (Karagümrük)



Arda Turan (Galatasaray)



Cihan Topaloğlu (Altay)



Semih Güler (Adana Demirspor)



Hakan Özmert (Antalyaspor)



Alexandru Epureanu (Başakşehir)



Eyüp Türkaslan (Yeni Malatyaspor)



Rayyan Baniya (Karagümrük)



Gökhan İnler (Adana Demirspor)



Mehmet Topal (Beşiktaş)



Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)



Deniz Kadah (Altay)



Özgür Özkaya (Altay)



İbrahim Öztürk (Altay)



Ozan Özenç (Altay)



İlhan Parlak (Kayserispor)



Ahmet Kıvanç (Başakşehir)



Yavuz Aygün (Karagümrük)



Eren Bilen (Kayserispor)



Erten Ersu (Giresunspor)



Vedat Karakuş (Adana Demirspor)



Volkan Eğri (Sivasspor)



Marin Anicic (Konyaspor)



Alparslan Erdem (Karagümrük)



Murat Aksit (Yeni Malatyaspor)



Cenk Gönen (Kayserispor)



Arda Kılıç (Giresunspor)



Eray Birnican (Giresunspor)



Jeremain Lens (Beşiktaş)



Cem Kablan (Karagümrük)



Douglas (Beşiktaş)



Fatih Öztürk (Galatasaray)



Nuri Şahin (Antalyaspor-oyuncu olarak)













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