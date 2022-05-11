Jurgen Klopp, Manchester City’nin Erling Haaland ile salı günü sözleşme imzalamasının ardından, Premier Lig’in son şampiyonunun bir canavar transfer ettiğini vurguladı.

Manchester City, Erling Haaland'ın yaz transfer döneminde takıma katılacağını doğruladı ve Premier Lig’in son şampiyonu, Norveçli golcü için Borussia Dortmund'a 79 milyon Dolar ödemeyi kabul etti.

Dortmund'da 88 maçta kaydedilen 85 golle dikkat çekici bir gol oranı sağlayan 21 yaşındaki oyuncunun çarpıcı yeteneği şimdi Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın takımında görev yapacak.

Alman menajer, Haaland'ın neler yapabileceğinin farkında ve Norveçli oyuncunun City’i seveceğini düşünüyor.

Klopp, Haaland için ne dedi?

Alman hoca Sky Sports’a yaptığı açıklamada Norveçli oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten çok iyi bir oyuncu. City hiçbir zaman tek oyuncuyla maç kazanan bir takım olmadı ve olmayacak.

“Belirli bir oynama şekilleri var ve ama bence Erling çok fazla gol atabileceğini anlayacak ve bunu sevecek.

"Gerçek bir canavar olduğu başka durumlar da olacak. Dortmund'da benzer şeyler yaptı ve o, tam anlamıyla gerçek bir canavar.

"Ne yazık ki Haaland ile sözleşme imzaladılar, çünkü o gerçekten iyi bir futbolcu."

Premier Lig'de zirve mücadelesi

Liverpool, salı günü Aston Villa'yı 1-0 yenerek Premier Lig şampiyonluğunu kovalayamaya devam ediyor.

City şu anda bu yarışa liderlik ediyor ve Premier Lig’de şampiyonluğa daha yakın olan taraf.

Manchester City için sırada Wolves maçı var ve Kırmızılar, şampiyonluktaki rakipleri City’nin bu maçta takılmasını bekleyecekler.

Çünkü Maviler, maçı kazanması halinde yeniden Liverpool’un 3 puan önüne geçecek.

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