Thomas Tuchel, teknik direktör yöntemlerinin Chelsea oyuncularının kendisinden nefret etmesine neden olup olmadığını umursamadığını belirtti.

Pazar günü beklenen tatil günlerinde zorunlu bir antrenman seansının ardından şu anda pek sevilmediğini kabul ediyor.

Mavilerin, cumartesi günü 2-2'lik beraberliğinin ardından Tuchel, kısa sürede taktiksel planları ve zayıf formları hakkında oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Chelsea, son beş maçından sadece birini kazanırken Alman hoca yönetiminde adeta bir çöküş yaşıyor.

Tuchel ne dedi?

Alman menajer, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Günlük olarak sevilmek istiyorsanız, üst düzey bir futbol antrenörü olmamalısınız ve benim için böyle bir şey olmayacak.

"Şu anda futbolcularım muhtemelen beni sevmiyorlar; çünkü çoğu, 30 dakikalık bir takım konuşması ve ardından maçı tekrar izlemeyi bekliyor.

“Neden içeride olduklarını ve havanın güzel olduğunu anlayınca bazı şeyleri kabul etmek zorunda kalıyorlar.

“Boş bir güne ihtiyacım var, çünkü tatil olması gereken pazar günümü de iptal ettim! Pazar sabahı da bazı planlarım vardı, ancak ben onları yapmadım.

“Ama bu olur. Saat 13.00'te 23 Yaş Altı maçı bile vardı ve takımın üçte ikisi kalıp maçı izledi.

“Kimse arabasına binip kaçmadı. Sorumluluklarını üstleniyorlar ve takımla ilgili en sevdiğim şey kesinlikle bu."

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Tuchel'in Stamford Bridge'deki ilk sezonu, işe alındıktan sonraki dört ay içinde Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı için onun için daha iyi olamazdı.

Bu yıl teknik direktör için sahada ve saha dışında çok daha zorlu geçiyor.

Tuchel, Romelu Lukaku ile sorunlu bir dönemin ardından Chelsea'nin satış sürecinde adeta bir sözcü olarak görev yaptı.

Daha sonra Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen ve Antonio Rudiger ile zorlu sözleşme durumlarını ele almak zorunda kaldı.

2021-22'de performans seviyeleri düştü ve Tuchel, oyuncularına karşı giderek daha fazla bıkkın görünüyordu.

Yine de Chelsea hafta sonunda, güvenini oldukça artırabilecek bir güce sahip olan FA Cup'ı kazanabilir.

Hafta ortasında Premier Lig'de Leeds ile karşılaşmalarının ardından, cumartesi günü Liverpool ile kupa için kozlarını paylaşacaklar.

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