PSG'nin yıldızı Lionel Messi: Barcelona'da kalmam için kimse benden bedava oynamamı istemedi

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Joan Laporta'nın kendisiyle ilgili yaptığı yorumlardan "incindiğini" belirtirken Barcelona'dan hiç kimsenin kendisinden ücretsiz oynamasını talep etmediğini söyledi.

Messi'nin, Barcelona'daki 21 yıllık kariyeri yaz aylarında sona erdi. Barcelona, finansal bir kriz yaşaması nedeniyle Arjantinli süperstarıyla yeni bir sözleşme imzalayamadı.

Bu gelişmeler üzerine 34 yaşındaki oyuncu bedelsiz bir şekilde PSG'ye transfer oldu. Ancak Laporta, Messi'nin haftalık maaş almayı talep ettiğini ve bu yüzden Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Laporta ne dedi?

Messi'nin, yaz transfer döneminde PSG'ye transfer olması sorulduğunda Barcelona Başkanı Laporta RAC1'e şu açıklamalayı yapmıştı: "Messi'nin, yaz transfer döneminde takımda kalacağını ve kulüpten para almadan bile oynayabileceğini umuyordum ama o, haftalık maaş almayı talep etti. Messi, haftalık maaş almayı istemeseydi takımda kalabilirdi.

"Messi'nin, bedavaya bile oynarım demesini isterdim. La Liga yönetimi de bunu kabul ederdi ama Messi gibi bir oyuncudan bunu yapmasını da isteyemezdik."

Messi'nin Laporta'ya yanıtı

Arjantinli süperstar, Barcelona'dan ayrılmasının sorumluluğunu Barcelona başkanının üstüne alması gerektiğini belirterek kendi karakteri hakkında şüphe uyandırmasının doğru olmadığını söyledi. Messi, Barcelona'da kalmak için ne gerekiyorsa yaptığını belirtti.

Arjantinli forvet Sport'a verdiği demeçte, "Gerçek şu ki Barcelona'da kalmak için her şeyi yaptım. Hiçbir zaman benden ücretsiz oynamam istenmedi.

"Maaşımı yüzde 50 azaltmamı istediler ve ben, bunu sorunsuz bir şekilde yaptım. Kulübe daha fazla yardım edebilecek durumdaydık. Ben ve ailemin arzusu Barcelona'da kalmaktı.

"Barcelona'da kalmam için kimse benden bedava oynamamı istemedi. Başkan Laporta'nın sözleri çok yersiz. Onun bu tür konuşmaları canımı yakıyor çünkü onlar benim ayrılışımın sorumluluğunu üstlenmek istemiyorlar.

"Bu tür konuşmalar, insanların kafasında benimle ilgili şüphe oluşturmasına sebep oluyor" açıklamasında bulundu.

Messi, Ballon d'Or ve emeklilik söylentileri hakkında konuştu

Lionel Messi, Messi, Arjantin Milli Takımı'yla Copa America'da kazanırken ayrıca eski takımı Barcelona ile Kral Kupası'nı da kaldırmayı başarmıştı. Bu zaferlerin ardından Arjantinli yıldız, Ballon d'Or'u yedinci kez kazanma şansı hakkında şöyle konuştu:

"Dürüst olmak gerekirse kazanabileceğimi sanmıyorum ama Ballon d'Or'u alabilirsem olağanüstü olur. Bu ödülü 7 kez kazanmak kesinlikle harika hissettirir. Ancak, bu ödülü alamazsam da benim için bir sorun olmaz çünkü bu ödülü defalarca kazandım."

Ayrıca Messi'nin, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan sonra milli takımı bırakabileceği söyleniyor. Ancak, Arjantinli yıldız böyle bir düşüncesi olmadığını belirtti:

"Hayır, şu anda böyle bir konu hakkında düşiünmedim ve ne olacağını bilmiyorum. Dünya Kupası'ndan sonra ne yaşanacağını hep birlikte göreceğiz."

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