Athletic Bilbao maçı için kadroya alınmayan Barcelona'nın yıldızı Ousmane Dembele'nin, bu ay kulüpten ayrılacağı açıklandı.

Katalan devinin teknik direktörü Xavi, çarşamba günü yaptığı açıklamada Dembele'nin ya yeni sözleşmeyi kabul edeceğini ya da kulüpten ayrılacağını duyurmuştu.

Futbol direktörü Mateu Alemany ise perşembe günü yaptığı açıklamada, kanat oyuncusunun yeni sözleşme imzalamak istemediğini vurguladı.

Ne söylendi?

Alemany, Athletic Bilbao ile Kral Kupası'nda oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında şu yorumu yaptı:

"Dembele'nin kararının Barça'da devam etmemek olduğunu anlıyoruz ve onu bırakma kararımızı kendisine ilettik.

"Kulübe bağlı oyuncular istiyoruz ve kendisine bir an önce kulüpten ayrılması gerektiğini söyledik."

Barça'nın, Bilbao maçı için açıkladığı 22 kişilik kadroda Dembele'nin ismi yer almadı.

Dembele için sırada ne var?

Fransız kanat oyuncusu, 2017'de Borussia Dortmund'dan 145 milyon euro karşılığında transfer edildi ve dört buçuk sezonu Camp Nou'da geçirdi.

Ancak şimdi, sözleşmesinin sona ermesine yalnızca altı ay kaldı.

Barça birkaç aydır 24 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamaya çalışıyor fakat nihai bir anlaşmaya varıldığına dair bir işaret yok.

Xavi, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında kanat oyuncusunu, bir karar vermesi için zamanının tükenmekte olduğu konusunda şu sözlerle uyardı:

"Mesaj açık. Ousmane Dembele'nin yeni bir kontrat imzalaması gerekiyor yoksa onu ocak ayında satmanın bir yolunu buluruz.

"Başka yolu yok. Onunla çok net bir şekilde konuştu."

Görünüşe göre Dembele, Barça ile sözleşme yenilemeyecek ve kulüp, bir bonservis ücreti alabilmek için onu ocak ayında satmaya çalışacak.

Dembele, 2021-22 sezonunda şimdiye kadar tüm turnuvalarda 11 maçta yer aldı ve yalnızca bir gol ve iki asistle oynadı.

Daha fazlası için:

Manchester City, İngiliz futbolunu "Çiftçi Ligi"ne mi çeviriyor?

CSKA Moskova’dan tepki çeken Yusuf Yazıcı paylaşımı

Galatasaray'ın futbol direktörü Luis Campos kimdir?