Beşiktaş'ın Miralem Pjanic transferinde Zeynep Bastık detayı!

Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a gelmesi beklenen dünyaca ünlü oyuncu, Türk kültürüne oldukça yakın bir isim.

Beşiktaş'ın transferin son günlerine girilirken Barcelona'dan kiralamaya çalıştığı Miralem Pjanic'in Türk kültürüne yakınlığı dikkat çekerken, yıldız oyuncunun sosyal medyadaki ilginç paylaşımları da hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Juventus'ta oynadığı dönemde milli futbolcu Merih Demiral ile oldukça yakın olan 31 yaşındaki yıldız, Türk sosyal medya kullanıcılarının da oldukça yakından tanıdığı bir isim.

⚫ ⚪ Miralem Pjanic, mesajı çok önceden vermiş 😅pic.twitter.com/vLYEEhSQoa — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 2, 2021

Daha önce Barcelona'nın resmi Twitter hesabı aracılığıyla ünlü komedi filmi Kolpaçino'nun bir sahnesini seslendiren Pjanic, Juventus'ta oynadığı dönemde de ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın Instagram'da yaptığı canlı yayıma katılmıştı. Bastık'ın yayımında yorum yazmayı da ihmal etmeyen Pjanic, "Bu hikayede yanan ben oldum" yorumunda bulunmuştu.

Juventus forması giyen Miralem Pjanic, şarkıcı Zeynep Bastık'a Instagram canlı yayınından iki tane mesaj yolladı:



''Selamın aleyküm.''

''Bu hikayede yanan ben oldum.'' pic.twitter.com/gtyZ1NXsZT — Deportes Reports (@DeportesReports) March 25, 2020

Koeman kadroda düşünmüyor

Türkiye'ye transferinin gerçekleşmesi halinde herhangi bir kültür problemi yaşamaması beklenen Pjanic, Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın kadroda tercih etmediği bir isimdi. Bu sezon Katalan ekibiyle maça çıkmayan Pjanic'in önceliği Juventus'a dönmek olsa da finansal problemlerden ötürü bu transfer gerçekleşmemişti.

Avrupa'nın en önemli merkez orta saha oyuncularından biri olan Pjanic, yüksek pas kalitesinin yanı sıra üst düzey oyun zekası ve etkili frikikleriyle de dikkat çeken bir isim. Pjanic'in transferinin olumlu sonuçlanması halinde Sergen Yalçın'ın zengin orta saha rotasyonunda nasıl bir tercih yapacağı da şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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