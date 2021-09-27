Beşiktaş'ın genç stoperi Serdar Saatçı kimdir?

18 yaşındaki stoper, Altay maçındaki performansı ile gelecek için umut vadetti.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı karşılaşmada kendisine ilk 11'de yer bulan ve sergildiği performansla büyük bir beğeni toplayan Serdar Saatçı, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Adeta revire dönen takımda fırsatı iyi değerlendiren Serdar, Sergen Yalçın'ın da gözüne girmeyi başardı ve gelecek için umut vadetti.

Serdar Saatçı'nın geçmişi

14 Şubat 2003'te İstanbul Bayrampaşa'da doğan Serdar Saatçı. 2013 yılında Bayrampaşa'da futbola başladı. 1 yıl sonra Beşiktaş altyapısına transfer olan genç stoper, 11 yaşından beri siyah-beyazlı ekipte forma giyen giyiyor.

Serdar, işubat 2020'de Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Güçlü fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çeken Serdar, A takıma yükselmeden önceee Beşiktaş'ın U14, U15, U16, U17, U19 takımlarında forma giydi.

Beşiktaş ile 2023 mayısa kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu, millî takım formasını ise U15, U16, U17 ve U21'de giydi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar, 1.90 boyunda ve 90 kg ağırlığında.

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