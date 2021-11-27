Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan istifa sinyali: Başkanla konuşacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımının 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldığı Giresunspor karşılaşmasının ardından hakem kararlarını eleştirdi. VAR kayıtlarının skora olan etkisinden şikayet eden Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelip, geleceğine ilişkin bir karar vereceğini söyleyerek istifa sinyali verdi.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Takım olarak kötü bir dönemden geçtiklerini ve camianın beklentilerinin farkında olduğunu belirten başarılı teknik direktör, görevden ayrılabileceği imasında bulundu:

"Hayatımız bu camiada geçti, bu camianın gerçeklerini çok iyi biliyoruz. Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Gidişatımız gerçekten iyi değil. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız.

"Burası bizim camiamız, bu gidişat iyi değil. Futbolda böyle şeyler var. Kimi zaman çok iyi gidersiniz, bazen sevinirsiniz, bazen üzülürsünüz. Bu dönem de kötü dönemimiz. Geçen sene de çok iyi bir dönemdi. Bugün için işler iyi gitmiyor. Nasıl bir çözüm bulacağız, onu kestiremiyorum. Oyuncuların maaşları günü gününe ödeniyor.

"Oyuncuların arasında problem yok, bizim de oyuncularla en ufak problemimiz yok.

Hakemler ve VAR hakkında

"Penaltı oluyor, 5 dakika sonra kırmızı oluyor. Necip'in pozisyonunun tekrarını izlemedim ama o pozisyondan önce Josef'e yapılan faul var. Ben bunların çok normal olduğunu düşünmüyorum. Futbol sahada oynanmıyor. Televizyon başında, bilgisayar başında oynanan bir oyun haline geldi.

"Oyunun sonucuyla ilgili tamamen oturanlar karar veriyorlar. Bunları bahane olarak söylemek istemiyorum ama içimde kalmasın. Türk futbolu adına üzgünüm. Bu durumun içinde olduğumuz için üzgünüm. Böyle güvensiz bir ortamda futbol oynamaya, maç kazanmaya çalışıyoruz.

"VAR'ın, aleyhimize olan pozisyonlarda anında devreye girmesi, lehimizde olanlarda ise hiçbir şekilde devreye girmemesi sezon başından beri bizim adımıza çok enteresan. Verilmeyen penaltılar. Televizyonda gösterilmeyen pozisyon tekrarları...

"Yayıncı kuruluştan bu görüntüleri istediğimizde vermiyorlar, sildik diyorlar. Silerler tabii. %100 penaltılar verilmeyince... Aleyhimizde olunca anında VAR devreye giriyor. Bugün 10 dakikada VAR devreye girdi ve işimizi bitirdi, koskoca bir camiayı çökertti. Bu bahane değil, bizim de performansımız beklenenin çok altında.

Psikoloji vurgusu

Son dönemde alınan kötü sonuçların takımın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Yalçın, moral açısından kötü bir durumda oldukları itirafında bulundu:

"Buraya gelirken taraftarın inanılmaz desteği vardı. Bugüne kadar da bize sabrettiler. Onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Onların beklentilerini veremedik, bu açıdan da üzgünüz. Beşiktaş, her zaman düştüğü yerden kalkmasını bilir. Psikoloji çok aşağı düştü.

"Biraz da kader kısmet demek lazım. Çok acayip goller yiyoruz, maçlarda beklemediğimiz çok acayip şeyler oluyor. Üzgünüz. Yeterli seviyeye ulaşamadığımız, bunu beceremediğimiz için. Ekibim adına taraftarlarımızdan özür diliyorum.

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