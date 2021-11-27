Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti: "Guardiolismo, Sarrismo gibi ideolojilere inanmıyorum"

Bu yaz kariyerinde ikinci kez Real Madrid'in başına geçen Carlo Ancelotti, Corriere dello Sport'a kapsamlı bir röportaj verdi.

Ne söyledi?

Deneyimli çalıştırıcı futbolun küresel boyutta ilerdiği yöne, taktiksel tercihlerine ve Real Madrid'deki geleceğine dair düşüncelerini paylaştı.

"Real Madrid'de her şey aynı, değişen tek şey teknik direktörler. Fizyoterapist, malzemeci, gazeteci, herkes aynı. Vizyon da değişmedi. Pandeminin getirdiği ekonomik zorluklara rağmen hedef en iyiyi başarmak."

"Bir yıl sonra, Aralık 2022'de yeni Bernabeu Stadı hazır olacak. Florentino'nun Temmuz ayı için büyük planları var."

"Hem Haaland, hem Mbappe mi? Bunu daha sonra konuşalım."

2013-2015 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran ve 2013/14 sezonunda takımı Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan 62 yaşındaki teknik adam, İspanyol kulübünden gelen teklifin kendisini şaşırttığını itiraf etti.

"Kulüple bağlantımı hiçbir zaman koparmamıştım, ama teklif benim için harika bir sürpriz oldu. Elimde olsa ömür boyu burada kalırım. Futbol ve hayat için daha iyi bir yer yok."

Futbol takviminde değişiklik istiyor

"Daha az maç oynanmalı ve yılda iki kez milli maç arası verilmeli. Bu konuyu Wenger'le konuştum. Elbette takvim daralırsa futbolcuların ve teknik adamların kazancı azalacak. Ama Süper Lig projesi bu değişim isteğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı."

"Futbol hızla evrimleşmeli. Yapılacak ilk iş maç sayısını azaltmak. Çok fazla ve kalitesiz futbol oynanıyor. Kalite epey düştü. Oyuncular bu tempoyu kaldıramıyor. Milli takıma gitmeyi reddedenler bile var. Yogunluk, sakatlıklar ve 10-0 biten maçlar, bir yerde çizgiyi çekmek gerek."

"Guardiolismo, Sarrismo gibi ideolojilere inanmıyorum"

"Zeki bir teknik adam oyununu elindeki oyunculara göre adapte edebilir. Vinicius gibi ayaklarında kanat varmışçasına oynayan bir forveti kontratakta kullanmamak aptallık olur."

"Bir diğer örnek Cristiano. Ronaldo takımımda olsa topu onunla mümkün olduğu kadar çok buluşturmaya çalışırdım ve ondan geri gelmesini istemezdim. Aynı şey Ibra için de geçerli."

"İki tip oyuncu vardır: Fark yaratanlar ve koşması gerekenler. Guardiolismo, Sarrismo gibi ideolojilere inanmıyorum. İnandığım tek şey takım kimliği."