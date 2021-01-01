Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Ozan Tufan beni sevindiriyor

Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, milli takım zaferlerinin ardından Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözlerle bahsederken Ozan Tufan'ı da es geçmiyor.

Milli takımın Hollanda ve Norveç'i mağlup ettiği iki karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ay-yıldızlılar hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'yı 4-2, Norveç'i ise 3-0 mağlup ederek elemelere harika bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin göğsünü kabartan Bizim Çocuklar için Sergen Yalçın, "Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı." diyor.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Spor Arena'dan İsmil Er'e konuşan Sergen Yalçın, Alanyaspor'dan öğrencisi Ozan Tufan'ı da es geçmiyor.

"Futbol basit oyun."

"Türk futbolcusu çok yetenekli yeter ki güvenmek gerek. Gençlerin öz güvene ihtiyaçları var. Süper Lig’de ve 1. Lig’de çok başarılı ve yetenekli gençlerimiz milli takımdaki gençler gibi hazır bekliyorlar."

"Rakibe top kaptırmayacaksın, ceza alanına sokmayacaksın, yüksek topa izin vermeyeceksin."

"Kontratağa nasıl çıkılır, takım halinde nasıl defans yapılır örneklerini izledik. Performansları süperdi."

"Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı."

"Kadroda birçok oyuncunun önemli takımlarda forma giymesi ve aynı futbol dilini sahaya yansıtması hem kendilerine hem de izleyenlere büyük keyif verdi. Çok mutlu oldum."

"Maçta öne çıkan ve skora büyük katkıda bulunan Alanya’dan talebem Ozan Tufan’ın gol atması ve heyecanı beni sevindirdi. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor."

A Milli Takım'ın sıradaki maçları

Hollanda ve Norveç'i mağlup eden Ay yıldızlılar, 30 Mart'ta Letonya sınavına çıkacak.

Bir sonraki eleme maçlarını ise eylül ayında oynayacak. A Milli takım 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık, 7 Eylül'de Hollanda karşısında Dünya Kupası umutlarını sürdürecek.

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