Xavi'den Löw ve Barcelona yorumu

Barcelona'nın unutulmaz isimlerinden Xavi Hernandez, Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Joachim Löw hakkında konuştu.

Sezonun kalan kısmı için göreve gelen Emre Belözoğlu, gelecek sezon da Fenerbahçe'de göreve devam etmezse sarı - lacivertliler Joachim Löw'ü takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Yazın oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak olan Alman çalıştırıcı için İspanyol futbolunun efsane ismi Xavi'den açıklama geldi.

Xavi Hernandez neler söyledi?

Katar'ın Al Sadd takımında teknik direktörlük görevinde bulunan Xavi, Suddeutsche Zeitung'a konuştu.

"Löw'ün Almanya'sını izlerken, İspanya ve Barcelona'da oynarken öğrendiğim şeyler geliyor aklıma. Onun takımları tam da bizim alışkın olduğumuz tarzda.

Löw, Barcelona'da görev yaparsa, kişiliği ve oyuna bakış açısından ötürü çok başarılı olacağına inanıyorum."

Joachim Löw'ün kariyerinden satırbaşları

1886-98 sezonunda Stuttgart'ı çalıştıran Joachim Löw, 1998 yılında Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 2000 yılında tekrar Türkiye'ye gelen Alman antrenör bu kez Adanaspor'da görev yaptı.

Turuncu - beyazlıların ardından sırasıyla Tirol ve Austria Wien'i çalıştıram Alman antrenör 2004 yılında Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann'ın yardımcılığına getirildi.

2006 yılında da Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmaya başladı. Panzerler, Löw yönetiminde 2014 Dünya Kupası'nı ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmayı başardı.