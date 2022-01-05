Beşiktaş, tarihinde ilk kez aynı sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı

Sergen Yalçın yönetiminde; 2020-21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Beşiktaş; Türkiye Süper Kupası’nı da müzesine götürdü.

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde çıktığı Süper Kupa mücadelesinde, Katar’ın başkenti Doha’da Nuri Şahin’in çalıştırdığı Antalyaspor ile karşılaştı.

Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışlarıyla kazanan Siyah Beyazlı takım, büyük bir zafer elde etti.

Siyah Beyazlı takım; Türkiye Süper Kupası’nı kazanmasının ardından, tarihinde ilk kez 3 kupa zaferini aynı sezon içerisinde yaşamış oldu.

Maçta neler yaşandı?

Karşılaşmanın 33. dakikasında Kanadalı oyuncusu Atiba’nın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, devreye de bu skorla girdi.

Beşiktaş, ikinci yarıda ise Atiba’nın kendi kalesine gönderdiği topla üstünlüğünü kaybetti ve maçta 1-1 eşitlik sağlandı.

Bu skorun ardından iki takım oyuncularında da yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Uzatmaya giden maçta, iki ekip de gol bulamazken mücadelenin kazananını penaltı atışları belirledi.

Ersin yıldızlaştı

Antalyaspor, ilk kullandığı penaltı atışıyla Güray Vural ile golü buldu. Beşiktaş’ta ise ilk penaltıyı gole çeviren futbolcu Brezilyalı Alex Teixera oldu.

Antalya ekibinin ikinci penaltısında Beşiktaş kalecisi Ersin; Mustafa Erdilman’a geçit vermezken Siyah Beyazlı takım adına Batshuayi topu ağlarla buluşturdu.

Antalyaspor’da Hakan Özmert’in vuruşu ağlara giderken Atiba da aynı şekilde cevap vererek golü buldu.

Floranus, Antalya ekibi adına penaltıyı kaçırdığında Siyah Beyazlı takımın savunmacısı Vida’nın golü; Süper Kupa’yı Beşiktaş’a getirdi.

Beşiktaş, 2020-21 sezonunu 84 puanla Galatasaray'ın önünde averajla lider bitirerek Türkiye Süper Lig'ini 16. kez zirvede noktalamıştı.

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