Beşiktaş Talisca transferi için gelişmeleri takip ediyor

Ligde lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan son şampiyon Beşiktaş'ta transfer harekatı erken başladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlı takım eski oyuncusu Anderson Talisca'yı ara transfer döneminde yeniden kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı.

Habere göre Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının formasını giyen Talisca, kulübünün yaşadığı mali problemlerden ötürü ayrılmanın eşiğine geldi.

Ocak ayında sözleşmesini feshetmeyi düşünen 27 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaş yönetimi Brezilyalı oyuncunun bu adımı atması halinde, teklifini iletecek.

Daha önce Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de yaşadığı mali problemlerden ötürü kontratını fesheden Josef de Souza'yı bedelsiz olarak renklerine katan Beşiktaş, benzer bir formülü bu defa Talisca için işleme sokmayı planlıyor.

Çin'de de forma giymişti

Kulübüyle üç yıllık daha kontratı bulunan Talisca, Beşiktaş'ta bir şampiyonluk kazanmıştı.

Beşiktaş'tan da takım arkadaşlığı yaptığı Vincent Aboubakar ile birlikte Al Nassr'ın hücum hattının en önemli isimlerinden biri olan Talisca, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 12 maça çıkarken, rakip filelere altı gol attı.

Beşiktaş'tan önce Benfica forması giyen Talisca, Portekiz ekibinden Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olmuştu.

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