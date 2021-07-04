Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen açıkladı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en iyi orta saha oyuncularından biri olan Salih Uçan, Beşiktaş'a transfer oldu.

Önümüzdeki lig şampiyonluğu hedefinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek olan Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Hem A Milli Takım'da hem de alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyen 27 yaşındaki Salih geçtiğimiz sezon ligin en dikkat çeken isimleri arasındaydı.

İlk olarak Bucaspor'da çıkış yapan genç oyuncu, 2012-2013 sezonunda Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'ye transfer olurken, sarı-lacivertli takımın özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük bir pay sahibi olmuştu. 2013-2014 sezonunda rotasyonda geriye düşen Salih, sonraki iki sezon ise kiralık olarak Roma'da yer almıştı.

Beklenen çıkışı Alanya'da yaptı

İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Salih Roma macerası sonrasında Fenerbahçe'ye dönse de yine beklediği forma şansını bulamamış ve sırasıyla Sion ile Empoli'ye kiralanmıştı. Miha Zajc transferinde takasla bonservisi Empoli'ye verilen Salih, takımının Serie B'ye düşmesiyle serbest kalmış ve Türkiye'ye Alanyaspor formasıyla dönmüştü.

Alanysapor'daki ilk sezonunda Erol Bulut yönetiminde yeniden maç ritmi kazanan Salih asıl çıkışını ise Çağdaş Atan yönetiminde yapmıştı. Geride bıraktığımız sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran Salih, forma giyidği 35 lig karşılaşmasında iki gol atarken, takım arkadaşlarına altı kez de gol pası vererek dikkat çekmişti.

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