Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini bitirdi

Beşiktaş, golcü transferini Chelsea'den yaptı. Michy Batshuayi artık siyah-beyazlı formayı giyecek.

Vincent Aboubakar takımdan ayrıldıktan sonra birçok ismi gündemine alan Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Geçen sezonu kiralık olarak Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da geçiren 27 yaşındaki oyuncu bu sezonu da kiralik olarak Beşiktaş'ta geçirecek.

Chelsea, 2016 yazında Marsilya'dan transfer ettiği Batshuayi için Fransız ekibine 39 milyon euro'luk bonservis bedeli ödemişti.

Chelsea'de geçirdiği süre boyuncu inişli çıkışlı bir grafik çizen Belçikalı oyuncu çeşitli kulüplere kiralandı.

Yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek olan golcünün adı Mayıs ayında Trabzonspor ile de anılıyordu.

Beşiktaş, Michy Batshuayi transferini nasıl açıkladı?

Siyah-beyazlılar, Twitter hesabından yayınladıkları bir video ile Michy Batshuayi transferini duyurdu.

Michy Batshuayi'nin maliyeti ne kadar?

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.

Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3.165.000 Avro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir."

Michy Batshuayi'nin kariyeri

Futbola Standard Liege altyapısında başlayan 27 yaşındaki golcü 2014 yılında Marsilya'ya transfer oldu.

İki sezon Ligue 1'de iyi bir performans sergileyen Belçikalı oyuncu, Marsilya formasıyla toplamda 78 maçta 33 gol kaydetti ve Chelsea'nin yolunu tuttu.

Bir sezon Premier Lig'de boy gösteren Batshuayi, Dortmund ve Valencia'ya ardından da Crystal Palace'a kiralandı.

Geçen sezon Crystal Palace formasıyla 20 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 2 gol kaydetti.

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