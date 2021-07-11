Beşiktaş Mehmet Topal transferi için düğmeye bastı

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sergen Yalçın'ın takımında gündeme gelen son isim Mehmet Topal oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının da etkisiyle alternatifli bir kadro kurabilmek için çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen son isim tecrübeli futbolcu Mehmet Topal oldu.

Ortaçizgi'de yer alan habere siyah-beyazlılar Başakşehir'den ayrılan ve bonservisi elinde olan milli oyuncuyla temaslara başladı.

Daha önce Beşiktaş dışında şampiyonluk yaşayan üç İstanbul takımının da formasını giyen ve üçüyle de şampiyonluk sevinci yaşayan 35 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş forması giymek istediği öne sürüldü.

Habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi arzuladığı Topal, uygun bir maaş karşılığında gelecek sezon Beşiktaş forması giyebilir.

Josef ile yeniden buluşabilir

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de üç sezon boyunca birlikte oynayan ve hem Vitor Pereira'nın hem Dick Advocaat'ın hem de Aykut Kocaman'ın vazgeçemediği bir ikiliye dönüşen Josef de Souza-Mehmet Topal ikilisi yeniden bir araya gelmiş olacak.

İkili sarı-lacivertli takımda üç yılda iki defa ikincilik yaşarken, iki kez de Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşamış ancak kupa kazanamamıştı.

Geride bıraktığımız sezonda Başakşehir formasıyla 31 maça çıkan Mehmet Topal, ligde oynadığı 25 maça iki gol ve iki asist sığdırmıştı. Dört Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir forması giyen Topal, kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğunda da önemli bir rol oynamıştı. İki sezon Valencia forması da giyen Mehmet Topal, milli takımla son maçına ise 2018'de çıkmıştı.

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