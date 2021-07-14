Beşiktaş Luuk de Jong transferi için masada

Vincent Aboubakar'ın boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Sevilla'nın Hollandalı golcüsüyle ilgileniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı yeni sezon öncesinde kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Hollandalı yıldız Luuk de Jong oldu. Bonservisi Sevilla'da bulunan ancak geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinin santrfor rotasyonunda geride kalan 30 yaşınaki oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra eski takımı PSV'nin de ilgilendiği kaydedildi.

İspanyol basınından Diario de Sevilla'da yer alan habere göre, kadroda kalabilmek için Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'yi ikna etmeye çalışan De Jong, bu hedefine ulaşamaması halinde bu iki takımdan gelen tekliflerden birini kabul ederek, kariyerini yeniden ülkesinde ya da Beşiktaş formasıyla Türkiye'de sürdürecek.

Bundesliga'da tutunamadı

Hollanda'nın erken veda ettiği EURO 2020 kadrosunda da yer alan ve iki karşılaşmada forma giyen De Jong, takımının turnuvaya veda ettiği Çekya karşılaşmasında ise sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. Kariyerindeki ilk büyük çıkışı Twente formasıyla yapan ve sonrasında Mönchengladbach'a transfer olan De Jong, Bundesliga'da ise tutunamamıştı.

2014-2015 sezonunda PSV ile döndüğü ülkesinde bir kez daha fırtına gibi esen De Jong, 30 gol attığı 2018-2019 sezonu sonrasında ise Sevilla'ya transfer olmuştu. Sevilla'da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren tecrübeli oyuncu, şu ana dek 38 kez giydiği Hollanda Milli Takımı formasıyla ise rakip fileleri sekiz kez sarstı.

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