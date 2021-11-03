Beşiktaş, Lizbon'da ilk galibiyetini arıyor

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor mağlubiyetiyle taraftarını üzen son şampiyon Beşiktaş, Avrupa'ya dönüyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta mücadelesinde bu akşam Portekiz ekibi Sporting CP'ye konuk olacak.

Saat 23.00'te başlayacak olan Sporting CP - Beşiktaş karşılaşması Exxen platformu üzerinden yayımlanacak.

Maçın hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev.

Beşiktaş, grupta ne durumda?

Sergen Yalçın'ın öğrencileri için Şampiyonlar Ligi macerası bu sezon pek iyi başlamadı.

İlk maçında Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u ağırlayan siyah-beyazlılar, Bundesliga devine 2-1 mağlup oldu.

Ardından birçok eksikle Amsterdam'a giden Kartal, Ajax'a 2-0 yenildi ve son maçta ise Dolmabahçe'de Sporting CP'ye 4-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, C Grubu'nda son sırada yer alıyor.

Sporting CP - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş'ın Portekiz'e giden 20 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier yer almadı.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürüldü.

Kritik karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Sporting CP: Adan, Reis, Feddal, Coates, Inacio, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Goncalves, Paulinho.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Umut, Souza, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Larin, Kenan.

Editör yorumu

Sezon başında izlediğimiz Beşiktaş, geçen sezondan miras kalan oyununu devam ettiren bir yapıdaydı ve şampiyonluğun en güçlü adayıydı.

Fakat yaşanan birçok sakatlık, yeni transferlerin birlikte oynamasını engelledi ve bu da doğal olarak oyun kalitesinin düşmesine neden oldu.

Sakatlıklardan bağımsız olarak ise Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanlarda, iç saha maçlarına göre çok daha etkisiz olduğu bir gerçek.

Sergen Yalçın, idealist bir teknik direktör fakat böyle kırılma süreçlerinde bazen pragmatist olması gerekebilir. Zira bu akşam yine o bildiğimiz oyununu oynatırsa, bu eksiklerle birlikte Sporting, Beşiktaş'ı ciddi bir şekilde cezalandırabilir. Bu da takımda büyük bir psikolojik kırılmaya neden olur.

Sergen Yalçın için pragmatist bir tavır takınmanın tam da zamanı. Çünkü Lizbon'da gereken en önemli şey, skordan ziyade ortaya güçlü bir karakter koymak olacak.

Daha fazlası için:

Emre Belözoğlu'nu göndermek neden hataydı?

Xavi Hernandez; Paul Pogba ve Erling Haaland'ı istiyor

PORTRE | Antonio Conte: Psikoloji, ilk görüşte aşk, Hagi, Türkiye, Michael Jackson