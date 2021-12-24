Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi'ye sert eleştiri: Neymar mısın sen?

Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde çıktığı üç maçta yedi puan toplamayı başardı ve iyi bir ivme kazandı.

Kartal'ın santrforu Michy Batshuayi, maçı bir asistle tamamlamasına rağmen bir pozisyonda ciddi bir şekilde eleştirildi.

İlk yarıda gelişen hızlı hücumda topu orta alanda kontrol eden Belçikalı futbolcu, jeneriklik bir pas denedi fakat top, Göztepeli oyuncularda kaldı.

beIN SPORTS yorumcusu Uğur Meleke ise bu pozisyonu mercek altına alırken, Batshuayi'yi ciddiyetsizlikle suçladı.

Ne söylendi?

beIN Manşet programında Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasını görüntülü analizlerle değerlendiren Meleke, Batshuayi'nin pozisyonu ile ilgili şunları söyledi:

"Böyle bir fantastik pas atma şansın yok. Burada bazı teknik direktörler seni oyundan çıkarır. Abarttığımı düşünmeyin, abartmıyorum. Çünkü futbolun en temel prensiplerinden biri topun kıymetini bilmektir.

"Oğuzhan sana süper bir pas atıyor. Oyunun merkezinde çok iyi bir fırsat yakalamışken, tam olarak dönmeden, tam olarak etrafını görmeden pas atmaya çalışıyorsun.

"Sen Michael Jordan değilsin. Bu topu 40 defa deneyip 30'unda isabetli pas atamazsın. Böyle bir kaliten yok. Böyle bir lüksün de yok.

Sen Messi değilsin. Sen Neymar da değilsin. Messi ve Neymar bunları yaptığı zaman dörtte üç isabetle atıyorlar. Senn yaptığında ise üçü isabetsiz olacak.

"Biliyoruz. Sporsever olarak senin tüm kariyerini izledik. Burada böyle bir laubali pas atma lüksün yok. Bunu Beşiktaş son üç maçta özellikle Larin ve Batshuayi üzerinde yaptı. Mesela Ghezzal böyle davranmıyor. Ghezzal da risk alıyor ama Batshuayi'nin yaptığı risk almak değil, ciddiyetsizlik."

Batshuayi'nin 2021-22 sezonu performansı

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki santrfor, bu sezon siyah-beyazlı formayla toplamda 19 maça çıktı.

Batshuayi, söz konusu 19 karşılaşmada altı gol atıp dört de asist yaptı. Bu gol ve asistlerin hepsi Süper Lig'de geldi.

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