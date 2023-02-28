Ümraniyespor'un golcüsü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak futboldaki yasaklara tepki gösterdi.

Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına bir tepki de Ümraniyespor'un santrforu Umut Nayir'den geldi.

Beşiktaş'ın eski golcüsü, kararın daha önceki 'birleştirici' açıklamalara tezat olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Kararın ardından Twitter'dan paylaşım yapan Nayir, şunları yazdı:

"Futbol, spor birleştirir, iyileştirir. Yaraları birlikte saralım diyorsunuz ama icraatte farklı davranıyorsunuz. Deplasmanıma dokunma."

Ne olmuştu?

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, salı günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada Fenerbahçeli taraftarların Kayserispor deplasmanına alınmayacağını duyurdu.

Daha sonra Fenerbahçe Kulübü de resmî bir açıklama ile bu karara tepki gösterdi.