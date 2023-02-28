Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarına getirilen deplasman yasağına tepki gösterdi ve kararı 'garip' buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için sarı-lacivertli taraftarlara olumsuz bir haber geldi.

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, söz konusu mücadeleye Fenerbahçeli taraftarların alınmayacağını açıkladı.

Öte yandan son 20 gün içinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişilerin de ev sahibi tribünlerden bilet alamayacakları ve transfer işlemlerini gerçekleştiremeyecekleri belirtildi.

Fenerbahçe, bu kararın ardından bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Ne söylendi?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın, 4 Mart 2023 Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça, Kayseri İl Güvenlik Kurulu gereğince taraftarımızın alınmayacağını şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz.

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu kararı kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Alınan bu karar tarafımızca toplumsal ayrışmayı derinleştirecek boyutta, sportif kriterlerle alakası olmayan garip bir karardır.

"Taraftarlarımızın takımımızı destekleme isteklerine engel olma ve Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır. Fenerbahçe, Anadolu’nun her yerinde taraftara sahip olan, şehir fark etmeksizin takımını her yerde destekleyen taraftarı olan bir spor kulübüdür.

"Birleştirici, bütünleştirici olunması beklenen, ayrıştırıcı olmaktan uzak olunması gereken bu hassas dönemde, taraftarlarımızın hangi gerekçeye dayanarak bu haktan mahrum bırakıldığını bilmek istiyoruz.

"Tüm ilgili ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

Deplasman yasağı kararı neden alındı?

Söz konusu karar, Fenerbahçe - Konyaspor maçında ev sahibi tribünlerinin çoğunluğunun "Hükümet istifa" şeklindeki sloganlarından üç gün sonra alındı.

Bu sloganlar daha sonra Vodafone Park'ta da atılmış ve pazartesi günü Kulüpler Birliği Vakfı başta olmak üzere birçok kulüp, siyasetin stadyumlara sokulmaması gerektiğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

Kulüp taraftarların önemli bir kısmı da sosyal medyada bu açıklamalara tepki göstermişti.