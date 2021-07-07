Beşiktaş Chidozie Awaziem transferi için teklifini yaptı

Yeni sezona daha güçlü girmek isteyen Beşiktaş, Chidozie Awaziem için Boavista'ya teklifini sundu.

Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de oynayan bir isim gündeme geldi. Portekiz basınının önde gelen gazetelerinden O Jogo, siyah-beyazlı takımın Boavista forması giyen Chidozie Awaziem'i istediğini belirtti.

Habere göre 24 yaşındaki Nijeryalı stoper için satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi yapan Beşiktaş, bir yıllık kiralama bedeli karşılığında 600 bin euro teklif etti. Teklife göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması ve Awaziem'in takımın sezon boyunca oynadığı maçların yüzde 65'inde yer alması halinde ise 5.4 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Çaykur Rizespor'da da oynamıştı

Boavista'nın geçtiğimiz sezon 5 milyon euro karşılığında Porto'dan transfer ettiği Awaziem 2018-2019 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ve kiralık olarak forma giydiği Karadeniz temsilcisinde sezon sonuna dek 16 maçta şans bulmuştu. Genç oyuncu Rizespor sonrası La Liga'da Leganes'e transfer olmuştu.

Geçen sezon Boavista formasıyla Portekiz Ligi'nde 27 maça çıkan Awaziem, Nijerya Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Takımıyla olan kontratı 2023 yılına dek süren başarılı oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra başka tekliflerin de olduğu belirtilirken. Bülent Uygun yönetimindeki Çaykur Rizespor da eski oyuncusunun durumunu takip ediyor.

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