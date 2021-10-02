Guardiola: Klopp beni daha iyi bir teknik direktör yaptı

Son dönemlerin en ilgi çekici maçlarından olan Manchester City – Liverpool karşılaşmasından önce Guardiola, meslektaşı Klopp’u övdü.

Bundesliga’da Pep Guardiola’nın Bayern Münih’i, Jürgen Klopp’un da Borussia Dortmund’u çalıştırdığı dönemde başlayan Guardiola – Klopp rekabeti, son yıllarda da Manchester City – Liverpool maçlarıyla zirve yaptı.

Premier Lig’in son şampiyonu Pep Guardiola, takımının Liverpool’la karşılaşacağı dev maç öncesinde rakibini ve Klopp’u övmeyi ihmal etmedi.

Guardiola, Alman teknik adamın takımlarıyla mücadele etmenin kendisine çok şey kattığını ifade etti.

“Klopp beni ileriye götürdü”

Guardiola, futbolseverlerin merakla beklediği Liverpool karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında Klopp ile olan rekabetine dair şunları söyledi:

"Jurgen Klopp’un takımları, benim daha iyi bir teknik direktör olmamı sağladı. Benim ayrı bir seviyeye gelmeme, kendimi kanıtlamama ve futbol hakkında düşünmeme katkıda bulundu. Bu yüzden hâlâ bu işi yapıyorum.”

“Buraya geldiğimden beri, belki ilk yılımı bundan ayrı tutabilirim, Liverpool her zaman şampiyonluk yarışının içindeydi.”

“Son dört yılda ikimiz de sürekli bu yarışın içindeydik. İki kulübün de alacağı en büyük iltifat bu. Tabii ki Premier Lig’de yalnızca iki değil, birçok takım şampiyonluk mücadelesi veriyor.”

Manchester City’yi neler bekliyor?

Premier Lig’de ilk haftayı 13 puanla tamamlayan Manchester City, yedinci haftada 3 Ekim tarihinde Liverpool’a konuk olacak. Son şampiyon, ardından 16 Ekim’de Burnley’i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk maçında RB Leipzig’i 6-3 yenen City, ikinci maçında ise PSG’ye 2-0 mağlup oldu. İngiliz temsilcisi, Avrupa arenasındaki üçüncü maçına ise 19 Ekim’de Club Brugge deplasmanında çıkacak.

Daha fazlası için:

PORTRE | Michy Batshuayi: Golcü Batman

Milan, Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etti

Iniesta'dan Barcelona'ya dönüş sinyali