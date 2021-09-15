Bellingham, Beşiktaş maçında Mbappe’nin rekorunu kırdı

Beşiktaş karşısında kaydettiği golle Bellingham, Kylian Mbappe’yi geride bırakarak tarihe geçti.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı elde eden Beşiktaş, Devler Ligi’ndeki ilk maçında Borussia Dortmund’u ağırladı.

Karşılaşmaya iyi bir giriş yapan Beşiktaş, yakaladığı fırsatlardan sonuç alamadı ve 20. dakikada Jude Bellingham’ın golüne engel olamadı.

İngiliz genç yıldız, bu golle birlikte Kylian Mbappe’nin rekorunu da kırmış oldu.

Bellingham’dan rekor

Opta verilerine göre Bellingham, siyah-beyazlılar karşısında kaydettiği golle Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).

Bellingham, bir önceki golünü ise geçtiğimiz sezonda Manchester City ile oynanan çeyrek final müsabakasında kaydetmişti.

18 - Jude Bellingham, Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün). Yetenek. pic.twitter.com/2jS3q6IzGV — OptaCan (@OptaCan) September 15, 2021

Bellingham’ın kariyeri

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham altyapısında yetişen 2003 doğumlu Bellingham, 2020 yazında 23 milyon euro’ya Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

18 yaşındaki oyuncu, Alman ekibinin formasını şu ana kadar tüm kulvarlarda 53 kez terletti ve altı gol kaydetti.

Ayrıca İngiltere Millî Takımı’nın da büyük umutlar beslediği Bellingham, Euro 2020 kadrosunda da yer alıyordu. Genç yıldız, İngiltere formasını şu ana kadar sekiz maçta terletti.

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