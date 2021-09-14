Michy Batshuayi, yakın dostu Axel Witsel’in sırrını açıkladı

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile yakın arkadaşı Axel Witsel eğlenceli bir videoda bir araya geldi.

Siyah beyazlı kulübün sosyal medyada paylaştığı videoda, Michy Batshuayi ile Dortmund’un Belçikalısı Axel Witsel kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Belçika milli takımında birlikte oynayan ikilinin yolu 2018’de Dortmund’da da kesişmişti.

Batshuayi:

“Axel Witsel harika bir oyuncu. Muhteşem bir oyuncu. Saha içinde ve dışında tecrübeli biri. Kendisi genelde sakin biri.”

Witsel:

“Michy eğlenceli biri. İyi bir insan. Futbol konusunda çok kaliteli. Çok güçlü ve teknik açıdan iyi. Tam bir golcü. Sürekli milli takımda oynuyor. Neredeyse her zaman milli takıma çağrıldı.”

“Söylediğim gibi eğenceli biri, ama buluşmalarımıza genelde geç kalır. Bunu kendisi de biliyor. Ama onunla iyi bir ilişkimiz var.”

“Çılgın bir atmosfer olacak”

Batshuayi’ye Borussia Dortmund, Witsel’e ise Beşiktaş ile ilgili görüşleri soruldu. Batshuayi eski takımından övgü dolu sözlerle bahsetti.

“Borussia Dortmund’da altı ay oynadım. Büyük bir kulüp. Şehir, stadyum, taraftarlar gerçekten muhteşemdi. Büyüleyici diyebilirim.”

Witsel’in Beşiktaş tribünleriyle ilgili yorumu ise dikkat çekiciydi.

“Onlara karşı ilk kez oynayacağım. Onlar hakkında hepimizin duyduğu şey stadın çılgın atmosferi. Tribünlerin dolu olup olmayacağını bilmiyorum. Yine de iyi ve çılgın bir atmosfer olacağını düşünüyorum.”

Witsel’in sırrını açıkladı

Bathuayi, vatandaşının gelecek planlarıyla ilgili bir sırrı paylaştı. Golcü oyuncuya göre Witsel, kramponlarını astıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istiyor.

Witsel’in gönlündeki kulüp ise altyapısından yetiştiği ve beş yıl formasını giydiği Standard Liege.

“Sanırım ilerde Standard Liege teknik direktörü olmak istiyor. Bu arada bu bir sırdı. Size büyük bir sır verdim.“

Batshuayi’nin anime merakı

Witsel, futbolseverlerle Batshuayi’nin fazla bilinmeyen bir yönünü paylaştı.

“Michy elbiseleri, giyinmeyi çok sever. Dragon Ball Z izler, hastasıdır. Batman... Evinde ona ait bazı şeyler var, nasıl derler? Küçük figürleri var. Sıkı bir Dragon Ball Z hayranıdır.”

Skor tahmini yaptılar

İki oyuncu da maçın sonucuyla ilgili tahminlerinde iddialıydı. Batshuayi tek farklı Beşiktaş galibiyeti öngörürken, Witsel önce politik bir cevap verdi, ardından tahminini paylaştı.

Batshuayi:

“1-0 veya 2-1 Beşiktaş demek istiyorum. 2-1 biterse ikinci asisti ben yaparım.”

Witsel:

“Tahmin yapmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi’ni bilirsiniz, özel maçlardır. Ama Dortmund’a galibiyetle dönmek istiyoruz. Skor vemem gerekirse 2-1 Dortmund derdim.”

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