Beklenen çözümdü: Enrique, Monaco maçı öncesi sürpriz bir karar aldı

Paris Saint-Germain, İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin bu akşam oynanacak Monaco maçı için belirlediği kadroyu açıkladı. Karşılaşma, Fransa Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında bugün cuma akşamı oynanacak.

Kadroda dikkat çeken en önemli eksiklik, sol bek Lucas Digne oldu. Digne, dün perşembe günü takımın grup antrenmanlarına katılmış ve Monaco karşısında ilk 11'de yer alması için güçlü aday olarak gösteriliyordu.

Ayrıca Nuno Mendes, Şampiyonlar Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezadan dolayı Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu durum, Digne'nin sol bek mevkiinde forma giymesinin önünü açıyordu.

Ancak Digne'nin beklenmedik şekilde kadroda yer almaması, Luis Enrique'yi Monaco karşısında sol kanadı doldurmak için alternatif bir çözüm aramaya zorlayacak.

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Paris Saint-Germain'in kadrosunda kalede Lucas Chevalier, Matvey Safonov ve Arthur Vinho yer aldı. Savunma hattında ise Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez ve Willian Pacho bulunuyor.

Orta sahada Luis Enrique, Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves ve Ildo Fernandes'i çağırdı.

Hücumda ise kadroda Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Désiré Doué ve Mika Godts yer aldı.