Bayern Münih'in dört yıldızına deplasman öncesi otel yasağı geldi

Milli maç arasının ardından ulusal liglerdeki heyecan kaldığı yerden devam ederken, Bayern Münih aşı olmayan oyuncuları nedeniyle zor bir durumda kaldı.

Foxdeportes'te yer alan habere göre deplasmanda Augsburg ile karşılaşmaya hazırlanan Bayern Münih'te henüz koronavirüs aşısı olmayan dört ismin karşılaşma öncesinde takımla birlikte otelde kalamayacak.

Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Maxim Choupo Moting ve Jamal Musiala'nın aşı yönergelerine uymadıkları kaydedilirken, bu isimler Bavyera'daki kurallar gereği otel ve restoranlara giremeyecek.

Kimmich ve Gnabry geçtiğimiz günlerde Niklas Süle'nin testinin pozitif çıkmasının ardından Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

Futbolcular aşıya zorlanabilir

Bavyera Başkanı Markus Söder geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada insanlara örnek olmaları adına futbolcuları aşı yapmaya zorlayabileceklerini açıklamıştı.

Söder'in bu açıklamalarının ardından Bayern Münih'in dört önemli isminin atacağı adım ise henüz netlik kazanmadı. Bayern Münih yönetiminin ise bu duruma yönelik çözümü merakla bekleniyor.

Aşı karşıtı olmadığını belirten Kimmich yaptığı açıklamada sadece aşının orta vadeli sonuçlarını görmeyi beklediğini söylemişti. Kimmich aşı olmadığı gerekçesiyle farklı çevrelerden birçok tepki almıştı.

Bu sezon takımıyla 11 Bundesliga karşılaşmasına çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda üç gol atarken, üç de asist yapmıştı.

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