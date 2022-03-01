Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski 2023'te sona erecek kontratına ilişkin dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Alman ekibinden henüz yeni kontrat için resmi bir teklif almayan efsane golcü bu durumun performansını etkilemesine izin vermeyeceğini ancak her ihtimale açık olduğunu ifade etti.

Bu sezon forma giydiği 33 maçta 39 gol atan ve olağanüstü bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu maç başına bir gol ortalamasının üzerine çıkarken, bu istatistiği sezon sonuna taşıması halinde bunu üst üste üç sezon boyunca başarmış olacak.

Sky Sport Almanya'ya yaptığı açıklamada yaşanacak gelişmeleri sessizce bekleyeceğini belirten oyuncunun bu mesajı, transfer söylentilerine açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Başkan kalacağından emin

Arka arkaya 10. Bundesliga şampiyonluğunu kazanmak için mücadele eden Bayern Münih'te kulüp başkanı Herbert Hainer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada golcü oyuncunun futbolu Bayern Münih'te bırakacağına inandığını söylemişti.

Hainer, Lewandowski'nin tıpkı takım arkadaşları Thomas Müller ve Manuel Neuer ile birlikte kariyerini bayan de tamamlayacağına inandığını belirtmişti.

2014'te Dortmund'dan transfer olduğu Bayern Münih'te başarılarla dolu bir kariyere imza atan 33 yaşındaki efsane Alman devi için oynadığı 243 karşılaşmada rakip fileleri 231 kez havalandırdı. Polonya futbol tarihinin yetiştirdiği en önemli isim olan Lewandowski, milli forma altında ise 128 maçta 74 gol buldu.

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