Shakhtar Donetsk teknik direktörü Roberto De Zerbi, savaşın parçaladığı Ukrayna'dan çıktığı zorlu bir yolculuğun ardından ülkesi İtalya'ya geri döndü. Rusya'nın son askeri işgalinin ardından kendisinin ve oyuncularının karşı karşıya kaldığı umutsuz durumu anlattı.

Eski Palermo, Benevento ve Sassuolo teknik direktörü, Rus birlikleri başkente ilerlerken kendisini Kiev'de buldu.

24 saat boyunca bir otelin bodrum katındaki bir sığınakta kaldı ve sonunda şehirden çıkıp sınırı güvenli bir şekilde geçmeyi başardı.

Ne söylendi?

Şimdi İtalya'ya dönen De Zerbi, "Kiev saldırısında 24 saat geçirdim ancak uyumadığınız için zaman hiç geçmedi. Geceleri her şeyi duyabiliyordunuz." Radyo 105'e durumu böyle açıkladı.

"Otelin sığınağında uyuyanlar ve odalarda kalanlar vardı. Otel dışında ne olduğunu anlamak için odada uyudum, bombalama seslerini duyunca sığınağa geri dönüyordum.

"UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in taahhüdü sayesinde evimize döndük."

De Zerbi'nin yanı sıra Paulo Fonseca da uçuş olmaması nedeniyle ülke çapında 30 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Romanya sınırını geçmeyi başardı.

"Özgürlük için savaşıyorlar"

De Zerbi, Kiev'de ve ülke çapında Rus birlikleriyle savaşmak için ülkesinde kalan Ukraynalılara olan saygısını dile getirdi.

"Ukraynalılar özgürlüğü savunuyorlar ve özgürlüğü savunanların bir avantajı var. Elbette silah potansiyelindeki fark her şeyi değiştiriyor.

"Gördüklerime göre, devam edebilirler, ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Gerçekten sertler: boks şampiyonu Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko savaşmaya başladı.

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