Ünlü şarkıcı Shakira, Barcelona'nın stoperi olan eşi Gerard Pique'ye seslendi: "O bir zavallı"

Barcelona'nın defans oyuncusu Gerard Pique ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın ilişkilerinde bir sorun var gibi görünüyor.

İspanyol futbolcu ile süperstar Shakira’nın uzun yıllardır çok iyi giden bir evliliği var. İkili, sevgili oldukları ilk günden beri medyanın yakın takibinde bulunuyor.

Her yaptıkları olay olan çift, bu kez da farklı bir konuyla medyanın gündemindeki yerini aldı.

Shakira, futbolcu sevgilisi Pique ile aynı saatte çalışmadıklarını ve bu nedenle birbirlerini beklemek zorunda olduklarını vurguluyor.

Pique’nin fazlasıyla dakik olduğuna değinen Shakira, bu konuda kendisinin tam olarak zıt bir karakterde olduğunu söylüyor.

Shakira, Pique'den “zavallı” olarak bahsederken sevgilisinin bazı durumlarda kendisini çok fazla beklemek zorunda olduğunu belirtiyor.

Ne söylendi?

Holly H ile Planet Weirdo Podcast’ine konuk olan ünlü şarkıcı Shakira, ”Kocam, erkek arkadaşım, bebek baba, ona ne demek istersen, o bir zavallı, çünkü maalesef ki o beni çok uzun süre beklemek zorunda.

“Evet, bazen beni beklemekten sıkılıyor ve bıkıyor, çünkü Kolombiya saati Katalonya saati ile aynı değil.

“Pique, zihnini dakik olarak yapılandırmış, ancak benimkisi tamamen farklı.

“Ancak, yine de onunla tanıştığımdan beri çok daha dakik oldum.

“Ve kavga ettiğimiz zamanların çoğundaki asıl neden ise Pique’nin beni her zaman çok fazla beklemek zorunda kalması” dedi.

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Yaklaşık 10 yıldır flört eden ikilinin bazı sıkıntılı noktaları olması kaçınılmaz.

Bir çift olarak, herhangi bir nedenden dolayı kavga etmek için sebep bulmak zor değil ve tartışmak için her zaman daha kötü nedenler bulunabilir.

Shakira’nın, bu konuda haksız olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz.

Ancak, ünlü şarkıcının sevgilisini çok beklettiğini kabul etmesi de aralarındaki bu sorunun çözümü için atılacak en ideal adım olarak nitelendirilebilir.

Pique, Shakira gibi bir kadınla çıktığı için muhtemelen kendisini şanslı hissediyordur ki hissetmesi de lazım.

Onların temel sorunu beklemek veya bekletmekse, bu konunun çok da önemli olmadığını söylemek gerekiyor.

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