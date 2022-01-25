Bayern Münih, Niklas Süle'nin sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından Chelsea'nin defans oyuncusu Andreas Christensen için bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

GOAL ve Spox, Bayern'in maaşını 10 milyon euro'ya yükseltme teklifine rağmen, stoper Süle'nin bu yaz sözleşmesi sona erdiğinde Alman devinden ayrılacağını doğruluyor.

Süle, Premier Lig veya La Liga takımlarıyla görüşüyor ve sezon sonunda bonservissiz bir şekilde istediği bir ekibin formasını giyme şansına sahip.

Süle hangi takıma gidebilir?

Newcastle ve Chelsea'nin Alman savunmacıyı istediği bildiriliyor, ancak Sport1 şimdilik oyuncunun net kararını vermediğini bildiriyor.

Bu arada, Barcelona'nın da savunma oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmeye çalıştırdığı ve 26 yaşındaki futbolcuyla görüşeceği ifade ediliyor.

Bayern Başkanı Herbert Hainer pazar günü yaptığı açıklamada, Süle ile aralarındaki görüşmelerin devam ettiğini vurguladı ve Sky'a şunları söyledi:

"Niklas Süle'ye bir teklifte bulunduk. Şimdi kabul edip etmemek ona kalmış. Elbette belli bir süre içinde bu transferin olması gerekiyor. Çünkü o zamana kadar bizim de kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor.

“Şu anda kesin bir tarih veremiyorum, ancak bu kesinlikle çok fazla uzamayacak ve yakın gelecekte belli olacak.

“Daha sonra Süle ile net olarak konuşup kararımızı vereceğiz.”

Süle; Bayern Münih'ten ayrılırsa David Alaba, Jerome Boateng ve Javi Martinez'in ardından geçen yıl kulüpten ücretsiz transferle ayrılan dördüncü oyuncu olacak.

Bayern'de Süle'nin yerini kim alabilir?

GOAL ve SPOX, Andreas Christensen'ın Bayern'in yeni isim arayışında ilgileneceği oyuncular arasında olacağı bilgisine sahip.

Süle gibi, Christensen de sözleşmesinin sona erdiği yaz ayında Chelsea’den bonservissiz bir şekilde ayrılabilecek.

Chelsea, oyuncusuyla yeni bir sözleşme imzalama konusunda istekli ve geçen yıl 4 yıllık bir anlaşma imzalamaya istekliydi. Ancak, görüşmeler birtakım sorunlardan dolayı sonlandırılamamıştı.

İngiliz ekibinin menajeri Thomas Tuchel, aralık ayında gazetecilere verdiği demeçte, Christensen’i kulübe olan bağlılığını göstermeye çağırdı.

Tuchel, "Uzun zamandan beri onunla anlaşmanın yapılmasını bekliyoruz.

“Top şimdi Christensen’de. Chelsea'yi sevdiğini söylüyor, kalıp bu takımın büyük bir parçası olmak istediğini belirtiyor.

“Çünkü o, büyük bir kulübün büyük bir parçası ve bence takımla mükemmel bir uyumu var. Christensen’in henüz burada işi bitmedi" açıklamasını yaptı.

Daha fazlası için: