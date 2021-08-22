Bayern Münih, yaptığı transferlerle adeta bir yıldızlar karması kuran PSG’nin harcamalarını topa tuttu.

Yaz transfer dönemine damga vuran PSG; Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Achraf Hakimi gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.

Her ne kadar bu oyuncuların çoğu sözleşmelerinin bitiminde transfer edilmiş olsa da, Bayern Münih Başkanı Hainer, Fransız devinin Finansal Fair Play yönetmeliklerine nasıl uyum sağladığını sorguladı.

Hainer, PSG’nin yaptığı harcamalara hâlâ akıl erdiremediğini belirtti.

Neler söylendi?

SportBild’in Bayern Insider isimli podcast yayınına konuk olan 67 yaşındaki Herbert Hainer, şunlar söyledi:

“Yaptıkları harcamaların Finansal Fair Play’e nasıl uygun olduğunu anlayabilmiş değilim.”

“PSG şu anda kadrosunu güçlendiriyor ve biz de UEFA kurallarına nasıl uyum sağlayacaklarının yakın takipçisi olacağız.”

“Biz bu kurallara uyuyoruz ve diğer kulüplerden de bu şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.”

“Paris’i eleştirmek için çok erken davranmıyorum ancak şimdiden inanılmaz harcamalar yapıyorlar. Bonservis ödemelerinden değil, maaşlardan bahsediyorum.”

“Messi 40 milyon euro net maaş kazanıyor, toplamda bu ödeme 80 milyon euro’yu buluyor. Daha Hakimi, Ramos, Donnarumma gibi isimler de var.”

Başkan, Nagelsmann’a destek oldu

Bayern Münih’in yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann, lige Borussia Mönchengladbach beraberliğiyle başlamış ve kimilerine göre beklentilerin uzağında kalmıştı. Ancak Hainer, 34 yaşındaki teknik adamı destekleyeceklerinin altını çizdi:

“Hayalimizdeki teknik direktörü getirdik, Nagelsmann beş yıllık kontratı süresince kesinlikle takımda kalacak.”

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