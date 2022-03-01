Başkan Laporta açıkladı: Barcelona'dan kripto para ve NFT atılımı

Joan Laporta, Barcelona'nın kendi kripto parasını oluşturmak ve bir dizi NFT (Non-Fungible Token) piyasaya sürmek için çalışmalara başladığını açıkladı.

Laporta'nın Mart 2021'deki seçimlerde yeniden başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana çok sayıda kripto para şirketi Barcelona'yla ortalık kurmak için temasa geçti.

Gelen teklifleri reddettiklerini ve kendi bünyelerinde bir kripto para yaratmak istediklerini belirten Laporta, futbol dışında gelir kaynakları yaratmak için yaratıcılığın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ne söyledi?

Bu hafta Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Laporta, kulübe ait dijital ürünleri içinde barındıran, sadece Barcelona'ya ait bir metaverse oluşturma hedeflerini anlattı.

"Kendi metaverse'ümüzü geliştiriyoruz, bu yüzden kripto para şirketleriyle partnerlik kurma fırsatını geri çevirdik."

"Kendi kripto paramızı yaratmak istiyoruz. Bunu kendimiz yapmak zorundayız. Biz farklıyız, çünkü spor endüstrisinden elde ettiğimiz gelir sayesinde finansal olarak ayakta kalıyoruz."

"Arkamızda dev şirketler ya da yatırımcılar yok. Bu bizi spor endüstrisinin pek çok alanında yaratıcı, yenilikçi, cesur ve bir adım önde olmaya zorluyor."

Barça uluslararası markete girmek istiyor

Laporta'nın dönüşünden kısa süre sonra 1 milyar euro'yu aşan rekor borç açıklayan Barcelona, maaş bütçesini düşürebilmek için aralarında kulüp efsanesi Lionel Messi'nin de yer aldığı bir dizi A takım oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Katalan ekibi kulübün dünya çapındaki çok sayıda taraftarından gelir elde etmeyi ve bu yolla finansal konumunu sağlamlaştırmayı planlıyor. Laporta kripto para hamlesinin global yönüne şu sözlerle değindi:

"Bu dünyanın dört bir yanındaki 300 milyon taraftarımızla paylaşabileceğimiz bir şey. Daha fazla detay vermek isterdim, ama hala gizli kalması gereken noktalar var."

"Oyuncular modern bir kulüp olduğumuzu ve yeni medyanın imkanlarını kullanmaya çalıştığımızı biliyor. Onların kontratında NFT dünyasına ve metaverse'e ilişkin maddeler var."

"Büyümek için yeni imkanlar yaratmak istiyoruz. Hedefimiz kupalar kazanmak ve taraftarlarımızı sevindirmek, fakat aynı zamanda spor endüstrisindeki fırsatlardan kazanç elde etmek istiyoruz."

"Bu bir hayatta kalma meselesi."

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