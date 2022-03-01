Andriy Voronin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Dinamo Moskova'daki teknik direktör yardımcısı görevinden istifa etti.

Liverpool'un eski golcüsü Voronin, son iki yılını Dinamo yedek kulübesinde iki numara olarak çalışarak geçirdi.

Ülkesi adına 75 maç kazanan 42 yaşındaki Ukrayna efsanesi, Rus askeri güçlerine karşı savaş devam ederken Rus kulübü ile olan sözleşmesini feshetti.

Ne söylendi?

Dinamo, Voronin'in ayrıldığını doğrulayan kısa bir açıklama yayınladı ve şöyle dedi: "Futbol kulübü 'Dynamo' ve yardımcı antrenör Voronin, her iki tarafın da anlaşmasıyla sözleşmeyi feshetme konusunda anlaşmaya vardı."

Андрей Воронин покидает «Динамо»



Футбольный клуб «Динамо» и помощник главного тренера Воронин достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. pic.twitter.com/JLuWFga8SK — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 1, 2022

Bu arada Voronin, BILD'e istifa etme kararını şöyle açıkladı:

"Artık anavatanımı bombalayan ülkede çalışamazdım."

Geçen hafta çıkan savaşın ardından ailesiyle birlikte Almanya'ya giden Ukraynalı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için de bazı sözler söyledi.

"Almanya'nın Ukrayna'ya yardım etmek için ne yapabileceği sorulduğunda Voronin, "O o... çocuğu Putin'i durdurun, mültecilere yardım edin. Ve silah gönderin, kendimizi savunabilelim. Ülkemizle gurur duyuyorum. Güzel şehirlerimiz var, harika insanlar.

"Savaşmaya devam edeceğiz. Ve kazanacağız. Ama bedeli çok yüksek. Tüm ölüler... İkinci Dünya Savaşı'nda değil, 2022 yılında yaşıyoruz..."

Voronin Moskova'dan ayrıldı

Voronin ayrıca kendisinin ve ailesinin Moskova'dan kaçarken yaşadığı sıkıntıya da değindi ve çatışmalar şiddetle devam ederken Ukrayna'ya elinden gelen her şekilde yardım etme arzusunun altını çizdi.

"Tamamen bloke edilmeden Moskova'dan çıktık" dedi. "Düsseldorf'a inemediğimiz için Amsterdam üzerinden uçtuk. Babam, kayınvalidem, karım ve çocuklarım şu anda buradalar.

"Dört gündür rahatsızım. Gerçekten çok kötü. Memleketimden tüm fotoğrafları gördüğümde. Haberleri gördüğümde. Hepsi bir film kadar gerçek dışı. Bir korku filmi gibi.

"Sadece yardım etmek istiyorum. Parayla. Her neyse... Ve söylemeli miyim bilmiyorum ama şu anda Ukrayna'da olsaydım, muhtemelen benim de elimde bir silah olurdu."

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