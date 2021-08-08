Barcelona'ya bir şok da Sergio Agüero'dan

Büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu, Messi'nin ayrılığı sonrasında hayal kırıklığına uğradı.

Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasıyla büyük bir şok yaşayan Barcelona'ya bir darbe de büyük umutlarla transfer edilen bir başka Arjantinli Sergio Agüero'dan geldi. Sağ bacağındaki baldırlarında yırtık tespit edilen golcü oyuncunun üç veya dört hafta sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle sezonun ilk haftasını kaçıracak.

La Liga'nın ilk haftasında Camp Nou'da Real Sociedad ile karşılaşacak olan Barcelona'da Messi'nin yokluğunda hücum hattının nasıl şekilleneceği de büyük bir merak konusu olurken, bazı haber kaynakları Katalan devine Messi ile aynı takımda olmak için transfer olan Agüero'nun yaşanan gelişmelerden mutsuz olduğunu öne sürmeye devam ediyor.

Oyuncunun yakın çevresine dayandırılan haberlerde Agüero'nun Messi'nin ayrılık kararına çok sinirlendiği ve avukatlarına takımdan ayrılmak için sözleşmesini gözden geçirmeleri yönünde bir talepte bulunduğu öne sürüldü.

La Liga'ya yabancı değil

Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Agüero, efsanesi olduğu Manchester City'deki son sezonunda 12 lig maçına çıkarken, dört gol atmıştı.

La Liga'nın yabancısı olmayan ve beş sezon formasını giydiği Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 33 yaşındaki efsane oyuncu, ligde oynadığı 175 karşılaşmada 75 gol atmıştı.

Messi'nin ayrılığı sonrasında bir başka yeni transfer Memphis Depay ve transfer olduğu günden bu yana performansı eleştirilen Antoine Griezmann ile birlikte Barcelona'nın en önemli gol umudu olması beklenen Agüero, Messi ile birlikte Copa America şampiyonluğu yaşamıştı.

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