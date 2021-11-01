Barcelona'ya bir Hollandalı daha

Ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen Barcelona, Manchester United’da yedek kaldığı için mutsuz olan Donny van de Beek’i listeye aldı.

Bu yaz İngiliz kulübünden ayrılması gündeme gelen Van de Beek, Ole Gunnar Solskjaer’in düzenli forma şansı sözü vermesiyle takımda kalmıştı.

Ancak Van de Beek için işler düzelmek bir kenara, daha da kötüye gitti. Bu sezon sadece üç maçta forma giyebilen Hollandalı orta saha, bir aydan uzun süredir formaya hasret.

Menajerini değiştirdi

Ocak ayında takım değiştirmeyi kafasına koyan Van de Beek, kısa süre önce menajerini değiştirmiş, bu hamle kesin bir ayrılık belirtisi olarak yorumlanmıştı.

Manchester United'ın yıldızına Türk menajer

Sport’un haberine göre; Barcelona, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı. Barça’nın Van de Beek’e olan ilgisi, oyuncunun Manchester United’a transferinden bile öncesine dayanıyor.

Ajax’ta sergilediği performansla Avrupa’nın yükselen yıldızları arasına giren Van de Beek, 2020’de 39 milyon euro karşılığında Kırmızı Şeytanlar’ın yolunu tutmuştu.

Barcelona’nın Van de Beek transferi için bir adım önde olmasının başlıca sebebi, oyuncunun yeni menajeri Ali Dursun’un kulüple olan yakın ilişkisi.

Ali Dursun, Barcelona orta sahasının vazgeçilmez ismi Frenkie de Jong’un da menajerliğini yapıyor. Buna ek olarak, diğer Hollandalılar Memphis Depay ve Luuk de Jong’un takımdaki varlığı da, Barcelona’yı Van de Beek için cazip bir adres haline getiriyor.

İngiltere'de golü unuttu.

Orta sahada farklı rollerde görev yapabilen Van de Beek, golcü özelliğiyle Barcelona hücumuna boyut katabilecek bir isim. Her ne kadar İngiltere’de rakip kaleden uzak kalsa da, Ajax’ta oynadığı dönemde önemli bir gol katkısı yapmıştı.

Amsterdam ekibinde beş sezon top koşturan Van de Beek, buradaki son üç sezonunda sırasıyla 13, 17 ve 10 gol kaydetmişti. Van de Beek, Manchester United formasıyla çıktığı 39 maçta ise sadece bir gol atabildi.

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