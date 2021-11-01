Barcelona ile Koeman arasında tazminat krizi

Haftasonu Rayo Vallecano’ya 1-0 yenilerek dibe vuran Barcelona, yenilgiden kısa süre sonra teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırmıştı.

Koltuğu bir süredir sallantıda olan Hollandalı teknik adam için ligin yeni ekibine karşı alınan mağlubiyet ipleri koparan son darbe oldu.

Koeman’ın Barcelona’yla 2022 yazına dek sözleşmesi bulunuyordu. Barcelona bu nedenle Koeman’a alacakları karşılığında 12 milyon euro ödemek zorunda.

Koeman’a yakınlığıyla bilinen İspanyol gazeteci Lluis Canut, Katalunya Radyosu’na yaptığı açıklamada Hollandalının kulüpteki parasını ‘son kuruşuna kadar’ almaya kararlı olduğunu söyledi.

Ne söyledi?

Canut tazminat konusundaki detayları da futbolseverlerle paylaştı.

“Alacakların toplamı 12 milyon euro, ama şu konuya açıklık getirelim, bu miktarın Hollanda Futbol Federasyonu’na ödenen miktarla bir alakası yok. Barcelona, Koeman’a imzayı attırırken federasyona beş milyon euro ödemişti.”

“12 milyon euro’ya teknik ekibin geri kalanının alacakları da dahil mi, bunu bilmiyorum. Koeman geçen sezon pandemi nedeniyle maaşının %45’ini ötelemişti, bu miktar da hesaba dahil edilecek.”

Sport’ta yer alan habere göre; Barcelona CEO’su Ferran Reverter, Koeman’dan tazminatta indirime gitmesini istedi. Taraflar arasındaki ilk görüşmede Barcelona, pazarlığı 7-8 milyon euro’luk bir miktar üzerinden açtı.

Ancak Koeman’ın hayal kırıklığıyla ayrıldığı Barcelona’ya bir jest yapmaya niyeti yok. Sözleşmenin bağlayıcı olduğu vurgulayan Canut, “Koeman’a bu kontratı mevcut yönetim vermedi, ama bu yasal bir sözleşme ve alacakların ödenmesi gerek” ifadesini kullandı.

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