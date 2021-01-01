Barcelona'ya 500 milyon euro'luk kredi

Finansal problemlerle boğuşan Katalan devi, borçlarını yeniden yapılandırmak için ABD'li finans grubundan yardım aldı.

Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle bir süredir maddi açıdan oldukça zor bir dönemden geçen Barcelona, borçlarını yeniden yapılandırmak için ABD'li finans grubu Goldman Sachs'tan 500 milyon euro kredi aldı.

Başkan Joan Laporta'ya göre yapılan anlaşma Barcelona'ya gelecek sezon sonuna dek nefes alma şansı tanıyacak.

Joan Laporta ne söyledi?

Pandemi nedeniyle önümüzdeki sezonun da seyircisiz oynanma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyleyen Laporta, bu anlaşmayla birlikte en kötü senaryoya bile hazırlıklı olduklarını söyledi:

"Bu kredi anlaşmasıyla birlikte gelecek sezon daha rahat edeceğiz ve istikrar kazanacağız. Hem bu sezon hem de gelecek sezon rahat olabiliriz.

"Gelecek sezon seyircisiz oynansa bile buna hazır olacağız. Kendimizi en kötü senaryoya hazırlıyoruz ve Barcelona'nın bundan zarar görmemesi için gerekli olan tüm adımları atıyoruz"

Messi belirsizliği

Katalan devinin son açıklanan mali tablolara göre 730 milyonu kısa vadede ödenmesi gereken 1 milyar 173 milyon euro borcu bulunuyor.

Öte yandan mali yükümlülüklerinin önemli bir bölümünü oyuncu maaşlarının oluşturduğu Barcelona'nın Lionel Messi konusunda atacağı adım da henüz netleşmedi ve Arjantinli oyuncu şu ana dek imza atmadı.

Barcelona'nın gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturan sponsorluk anlaşmalarında büyük rol oynayan Messi'yi kaybetmenin ekonomik olumsuzlukları beraberinde getirmesi beklenirken, başkan Joan Laporta'nın efsane oyuncuyu takımda tutabilmek için gerekli olan tüm fedakarlıkları yapması bekleniyor.

La Liga'da sezonu ilk ikide tamamlama şansı kalmayan ve Atletico Madrid ile Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, bu sezon Ronald Koeman yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Haaland için mi?

Şampiyonluğa veda edilmesinin ardından gelecek sezonun transfer planlamasına da hız veren Barcelona'da kulüpteki bu sıcak para akışının takımı güçlendirmek için de kullanılabileceği öğrenildi.

Bir süredir Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kadroya katmanın hesaplarını yapan Barcelona, 500 milyon euro'luk kredinin ardından Alman devinin kapısını çalabilir.

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