Barcelona'ya 400 milyon euro'luk Türk!

Sezon başında Yusuf Demir'i transfer eden Barcelona, genç bir isme daha imza attırdı.

Türk futbolunda son dönemde en fazla heyecanlandıran transferlerinden biri mutlu sonla tamamlandı. Barcelona daha önce anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki milli oyuncu Emre Demir'in transferini resmen açıkladı. Katalan ekibinin bu transfer için Kayserispor'a 2 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, Emre'nin 2027'ye dek sözleşme imzaladığı kaydedildi.

❗ [BREAKING NEWS]



✍ Agreement to sign Emre Demir



🆕 17-year-old Turk to join Barça B from Kayserispor next season for 2 million euros plus variables on a contract until 30 June 2027#ForçaBarça 💙❤ https://t.co/FQiGMOCSBa — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 23, 2021

Kulüpten yapılan açıklamada Emre'nin serbest kalma bedelinin 400 milyon euro olarak belirlendiği belirtilirken, genç oyuncunun sezon sonuna dek Kayserispor'da oynamaya devam edeceği ve ardından Barcelona B Takımı'nın kadrosuna dahil edileceği ifade edildi. Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, alt yaş kategorilerinde milli takımın formasını da giymişti.

Yusuf Demir ile birlikte oynayacak

Geride bıraktığımız sezonda Kayserispor formasıyla 14 maça çıkan Emre bir asist yapmıştı. Türkiye Kupası'nda ise iki maça çıkan genç oyuncu iki golle dikkat çekti. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan Emre, orta sahada hücuma dönük görev yaparken, son derece etkili kullandığı sol ayağı ve yüksek oyun zekasıyla dikkat çekiyor.

Süper Lig'dei ilk olarak 2018-2019 sezonunda oynanan Akhisarspor karşılaşmasıyla süre alan Emre'nin Barcelona'daki ilk sezonunda A Takım'ın kampına dahil edilmesi ve burada göstereceği performansa göre kadroda kalması ya da B Takım'a gönderilmesi bekleniyor. Katalan ekibi sezon başında da Türk asıllı Yusuf Demir'i kadroya katmış ve A takım kadrosuna dahil etmişti.

Daha fazla okuma