Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Belki de haddimi aşmıştım ama Sergen hocaya çok güvendim

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk kelimesinin ilk kez kendisinin, iddialı bir şekilde telaffuz ettiğini hatırlattı.

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta bu başarının önemli bir payı da kuşkusuz Başkan Ahmet Nur Çebi'nin

Zor bir dönemde kulübün başına geçmesi, maddi krizi doğru yönetmesi ve doğru teknik ekip seçimi ile şampiyonlukta önemli bir yeri var.

Çebi, şampiyonluğun ardından yapılacak çok işin olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

NTV'ye konuşan Beşiktaş Çebi, şampiyonluk ile ilgili şunları söyledi:

"Mutluyum, huzurluyum. Omuzlarımdan yük kalkmış gibi. Ama hayat devam ediyor, iki gün sonra kupa maçımız var. Sonra sözleşme görüşmeleri, transferler. İş devam ediyor.

"42 maç oynandı. Taraftar yok, gelirlerde düşüş var. Zaten ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşanan bir dönemde gekldik. O yüzden bu başarıyı elde etmek kolay olmadı. Ama Allah nasip etti ve şampiyon olduk.

"Gece uyuyamadım. Böyle bir gecede uyumak çok kolay değil. Sabah telefona baktım, bin 500'ün üzerinde mesaj vardı. Hemen hemen hepsi de 'Hak ettiniz' şeklindeydi."

Oldukça yıpratıcı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun sinyalini daha önceden verdiğinin altını çizdi:

"Şampiyonluk kelimesini ilk ben telaffuz ettim. Direkt olarak 'Şampiyon olacağız' dedim. Belki de haddimi aşarak bunu söyledim ama Sergen hocaya çok güvendim. Futbolcuların da çok kabiliyetli olduklarını gördüm. Hocam ve oyuncularımın bu işi başarabileceğine inandıktan sonra bu cümleyi kullandım.

"Zor bir süreçti. Bir şekilde sakin kalmayı başardım. Medyada kırıcı bazı şeyler oldu. Rakip takımlardan gelen bazı söylemler oldu. Onlara da cevap verdik. Seneye de şampiyon olmak istiyoruz. 2-3 ay sonra da ne olacağını size söylerim."

"Galatasaray camiasını üzmek benim haddime mi?"

Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Yenemezsek Beşiktaş'ı alkışlarız" cümlesi çok konuşulmuştu. Bunun ardından Çebi, "Tabii ki alkışlayacaklar" cümlesini kullanmıştı.

Çebi, bu cümlenin anlamının çarpıtıldığını söyledi.

"O konu başka yere getirildi. Beni de çok üzdü. Bir sporcu adamın yapabileceği tek bir şey vardır o da alkışlamaktır. Başka ne yapacak? Onu demek istedim. Yoksa Koskoca Galatasaray camiasını o şekilde üzmeye sebep olmak benim haddime mi?"

Her sporcunun centilmen olduğuna inanıyorum. Fatih hocanın da centilmen olduğunu biliyorum. Cümlelerim yanlış anlaşıldı."

Sergen Yalçın takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri Sergen Yalçın'ın sözleşme uzatıp uzatmayacağı. Bilindiği gibi Yalçın'ın sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Başkan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir sözleşme yapılmıştı ve süresi doldu. Şimdi hocamıza, 'devam edelim' diyeceğiz. Maddi manevi anlaşabilirsek, Sergen hocanın Beşiktaş camiasında uzun yıllar kalmasını, kulübün menfaatleri gereği çok istiyorum."

Kiralık oyuncular ayrılacak mı?

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık oyuncuların sayısı da bir hayli fazla. Şampiyonlukta büyük bir paya sahip olan Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Rosier, Mensah, Montero, Cenk Tosun gibi isimlerin önümüzdeki sezon bonservisinin alınıp alınmayacağı veya bir sezon daha kiralanıp kiralanmayacağı merak ediliyor.

Çebi, bu konuya da şu cümlelerle açıklık getirdi:

"Elimizdeki tüm oyuncular, hocalar, çalışanlar, doktorlar, masörler dahil hepsiyle yola devam etmek istiyorum. Bu istekle oyla çıkıp görüşmem gerekenlerle görüşeceğim. Niyetim bu. Sonuçların ne olacağını göreceğiz."

Vincent Aboubakar ne durumda?

Bilindiği gibi sezonun sonuna doğru sakatlanan Vincent Aboubakar ile ilgii ortaya çeşitli iddialar atılmıştı. Çebi, Aboubakar ile ilgili şunları söyledi:

"Aboubakar ile ilgili doktor raporumuz var. 'Oynayabilir' dediği zaman, gelir oynar. İyi bir insandır. Oynamıyorsa sağlığı el vermediği için oynayamıyordur. Başka türlü tartışılmasını kabul etmiyorum doğru da bulmuyorum.

"Üç günde bir MR'ı çekiliyor, iyileşmenin yavaş gittiğini görüyoruz. Aboubakar'ın gündeme neden bu şekilde geldiğini anlayamadım, manidar buluyorum. Takımı germek adına yapılmış söylemler.

"Öyle bir durum olsa Sivasspor maçına çıkmazdı. Şansını denedi ve orada tekrar sakatlandı. O gün oynamasını teklif etmemiş olsaydık belki de böyle olmazdı. Sakatsa sakattır. Sakat futbolcuyu oynatamazsınız, böyle bir şeye hakkınız yok."

Çebi, son olarak bu sezonun taraftarlar olmadan tamamlanmasına üzüldüğünü vurguladı.

"En çok canımı yakan durum, taraftarsız oynamak oldu. Bu sezon en çok taraftarsız oynadığımıza çok üzüldüm. Onlar bizi her şeyimiz. Umuyorum pandemi biter ve seyircili oynarız. Beşiktaş seyircisi çok farklıdır. Belki de ben Beşiktaşlı olduğum için öyle düşünüyorum.

Taraftarlarımız 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek olurlarsa sevinirim. Bu senenin kilit noktası bu kampanyaydı. Herkesten destek istiyorum. Kampanya hâlâ bitmedi."