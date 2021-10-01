Barcelona'nın 21 yıllık serisinde Beşiktaş detayı

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Barcelona, yüzde sekizlik dilime girmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'ne oynadığı iki maçta puan alamadan başlayan Barcelona, teknik direktör değişikliğinin eşiğinde yer alırken, kalan dört maç Katalan ekibini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde gruptaki ilk iki maçını kaybeden takımların sadece yüzde sekizi adını bir üst tura yazdırırken, yüzde sekizlik dilimin içine girmeye çalışacak Barcelona 21 yıllık bir serisi sürdürme mücadelesi verecek.

21 yıldan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda etmeyen Katalan ekibinin çıkamadığı son grupta Beşiktaş'ın da yer alması ise dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor. 2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Barcelona, grubunu sekiz puanla üçüncü sırada tamamlayınca turnuvaya veda etmişti.

Beşiktaş'a 3-0 yenilmişlerdi

İnönü Stadyumu'nda İtalyan teknik direktör Nevio Scala yönetimindeki Beşiktaş'a Ahmet Dursun (2) ve Pascal Nouma'nın golleriyle 3-0 mağlup olan Lorenzo Serra Ferrer yönetimindeki Barcelona, grubu Milan ve Leeds United'ın ardında tamamlarken, söz konusu sezonda La Liga'yı şampiyon Real Madrid'in 17 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlamıştı.

2000-2001 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmeyen Barcelona, E Grubu'nda Bayern Münih, Benfica ve Dinamo Kiev'in ardında dördüncü sırada yer alıyor. Devler Ligi'nde oynadığı her iki maçı da 3-0'lık skorlarla kaybeden Barcelona, ligde de liderin beş puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

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