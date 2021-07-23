Barcelona'dan Moriba'ya Mehmet Ekici tarifesi

Barcelona ile yeni sözleşme imzalamayan genç yıldız Ilaix Moriba'nın kulüpteki geleceği tehlikeye girdi.

Lionel Messi'ye yeni sözleşme imzalayabilmek için maaş bütçesini dengelemek zorunda olan bu yönde yoğun bir çaba harcayan Barcelona, altyapısından yetişen genç yıldızı Ilaix Moriba'dan gelen haberle sarsıldı. Kulübün yeni sözleşme imzalama teklifine yanaşmayan genç yıldız bunun üzerine B Takım kadrosuna gönderildi.

Barcelona B Takımı'nın oynadığı hazırlık maçlarının kadrosuna da dahil edilmeyen ve sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen çok sayıda Avrupa kulübü olduğu biliniyor. Barcelona'nın en fazla kazanan genç takım oyuncusu olan Moriba'nın yıllık ücretinin yaklaşık 2 milyon euro olduğu biliniyor.

İmzalamazsa satılabilir

İspanyol basınından Sport, futbol dünyasında önümüzdeki 15 yıla damgasını vurması beklenen Moriba'yı kadroya katabilmek için Katalan devinde kazandığının üç katını teklif etmeyi düşünen takımlar olduğunu belirtirken, A takımda ilk kez geçtiğimiz sezon şans bulan genç futbolcunun vereceği karar da şimdiden merakla bekleniyor.

Kontratındaki serbest kalma bedeli 100 milyon euro olan oyuncuyla sözleşme uzatmayı bir kez daha deneyecek olan Barcelona yönetiminin uzlaşmanın sağlanamaması halinde Moriba'yı gelecek yaz bedelsiz kaybetmemek için satması bekleniyor. Moriba geçtiğimiz sezon La Liga'da oynadığı 14 lig maçında bir gol atarken, iki de asist yapmıştı.

Editör yorumu

Geleceğin en önemli yıldızlarından biri olan Moriba'nın bu sezonu B takım seviyesinde oynayarak ve hatta hiç oynamayarak geçirmesi genç oyuncunun gelişimine büyük taş koyabilir.

Sözleşme imzalamayan oyuncuyu kadro dışı bırakma tercihlerini daha önce Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakan Trabzonspor'da ve Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakan Galatasaray'da da görmüştük.

Barcelona'nın bu yolu izlemesi altyapıdaki diğer oyunculara bir mesaj niteliği de taşıyabilir.

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