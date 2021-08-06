Barcelona'dan Messi'ye büyük vefasızlık!

Katalan devinden ayrılan efsane futbolcu hiç beklemediği bir tutumla karşılaştı.

Lionel Messi'nin Barcelona'ya veda etmesinin yankıları devam ederken, Arjantinli efsaneye Katalan ekibinde forma giydiği dönem boyunca takım arkadaşlığı yapan isimlerden neredeyse kimsenin veda etmemesi dikkat çekti. Messi'ye sosyal medya hesabından veda eden tek isim Barcelona'nın efsane kaptanlarından Carles Puyol oldu.

Puyol ne söyledi?

Instagram hesabından yaptığı açıklamada Messi'ye kulübe katkılarından dolayı teşekkür eden Puyol, "Bize verdiğin her şey için sana asla teşekkür edemeyiz. Senin için en iyisini diliyorum" ifadelerine yer verdi. Barcelona'da Messi ile birlikte top koşturan birçok efsanenin sabah 10 itibarıyla henüz bir açıklama yapmaması tepki topladı.

Barcelona'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan ancak Messi'yi takımda kalmaya ikna edemeyen Joan Laporta'nın efsane oyuncunun kulüpten ayrılmasına ilişkin olarak bugün bir açıklama yapacağı kaydedildi. Laporta'nın bu açıklamada Messi'yi ayrılık kararı almaya iten konuları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Pochettino ile görüşecek

Öte yandan The Athletic'te yer alan habere göre Barcelona'dan ayrılan Messi, PSG'nin başındaki vatandaşı Mauricio Pochettino ile bir görüşme gerçekleştirecek. Messi'nin yeni takımı olma konusunda favori gibi görünen PSG'nin bu görüşmenin ardından Arjantinli yıldızla temaslara resmen başlaması bekleniyor.

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