Barcelona'da bir 10 numara krizi daha

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Barcelona yönetimi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya.

Pandeminin ardından yaşadığı ekonomik krize La Liga'nın katı maaş sınırı da eklenince Lionel Messi'yi elinde tutamayan ve Arjantinli efsanenin giydiği 10 numaralı formayı genç yıldızı Ansu Fati'ye teslim eden Barcelona, yeni 10 numarasını da kaybetmenin eşiğine geldi. İspanyol basınında göre Fati kulüple yol ayrımında bulunuyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fati'nin menajeri Jorge Mendes, Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany ile 1.5 aydan bu yana yeni sözleşme için bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin ardından Barcelona yeni kontrat için teklifini sundu ancak 15 Eylül'deki bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı.

Görüşmelerden sonuç çıkmadı

Bu süreçte Mendes ve kulübün sürekli iletişim halinde olduğu belirtilirken, kontratın uzun vadeli olmaması ve Barcelona'nın ekonomik durumunun düzelmesinin ardından yeniden gözen geçirilmesi yönündeki talepler masaya yatırıldı. Yapılan tüm bu görüşmelerin sonuçsuz kalması ise Fati'nin kulüpteki geleceğini tehlikeye soktu.

Barcelona ile olan kontratı bu sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki oyuncu, Barcelona tarihinin en genç golcüsü olmuştu. Uzun bir sakatlığın ardından sahalara geri dönen Fati, takımının Levante ile oynadığı karşılaşmayla birlikte sahalara dönmüş ve 10 dakika forma giydiği mücadele attığı golle kalitesini bir kez daha ortaya koymuştu.

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