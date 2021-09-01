Barcelona'da 85 milyon euro'luk pişmanlık!

Yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, transferin son gününde acı bir sürprizle karşılaştı.

Avrupa'da transfer dönemi 31 Ağustos gecesi sona ererken, Barelona'nın teknik direktör Ronald Koeman'ın kadroda düşünmediği üç ismi elden çıkartamaması dikkat çekti. Samuel Umtiti'nin kontratını feshetmeye çalışan ancak bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun alacaklarını istemesi nedeniyle geri adım atan Barcelona oyuncuyu kadroda tuttu.

Önceki yıllarda sergilediği performanslarla Barcelona taraftarlarını heyecanlandıran Riqui Puig'i ise tecrübe kazanması için kiralamak isteyen Barcelona bu oyuncuyu da elinde tutmak zorunda kaldı. Öte yandan sıklıkla eski takımı Juvetnus'a döneceği öne sürülen Miralem Pjanic de Barcelona'nın elden çıkartamadığı bir diğer isim oldu.

Koeman geri adım atacak mı?

Transfer penceresi açık olan ülkelere transferleri hala mümkün olan bu oyuncuların kulüpteki geleceği büyük bir merakla beklenirken, Ronald Koeman'ın geri adım atıp, bu isimleri rotasyonda kullanıp kullanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Barcelona transferin son günlerinde kadroda düşünülmeyen bir diğer oyuncusu Emerson'u ise Tottenham'a satmıştı.

Katalan devi Pjanic'i geçtiğimiz sezon 60 milyon euro karşılığında Juventus'tan transfer ederken, Umtiti ise 2016 yazında Lyon'dan 25 milyon euro'ya transfer edilmişti. La Masia çıkışlı olan Puig ise yüksek teknik kapasitesiyle tüm futbolseverleri heyecanlandırsa da geniş orta saha rotasyonunda bir türlü düzenli oynayamamıştı.

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