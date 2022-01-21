Ronald Koeman'ın görevden alınmasının ardından Al Sadd'daki görevini bırakan ve büyük umutlarla Barcelona'nın başına geçen Xavi şu ana der sergilediği grafikle beklentilerin altında kaldı.

La Liga'da Barcelona'nın başına çıktığı sekiz maçta dört kez sevinen genç teknik direktör, kritik karşılaşmalardan ise üzgün ayrıldı.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu görüp göremeyeceğini belirleyecek karşılaşmalarda Xavi yönetiminde Benfica ile 0-0 berabere kalan Barcelona, Bayern Münih deplasmanından ise 3-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra grup aşamasında veda etmek zorunda kalmıştı.

Oyun tatmin etmiyor

İspanya Süper Kupası'nın yarı finalinde Real Madrid ile eşleşen Barcelona, final oynama şansını uzatmalarda Federico Valverde'den gelen gol sonrasında 3-2'lik yenilgiyle kaybederken, son darbe ise Kral Kupası'nda geldi.

Son 16 turunda Athletic Bilbao ile eşleşen Katalan devi bu kupaya da uzatmalarda aynı skorla veda etti.

Xavi yönetiminde üç kupaya veda eden Barcelona ligde lider Real Madrid'in 17 puan gerisine düşerken, genç çalıştırıcının oynattığı oyunun kalitesi de sorgulanmaya başladı. İspanyol basını Barcelona'nın sahaya yansıttığı futbolun taraftarları tatmin etmekten bir hayli uzak bir görüntü çizdiğine vurgu yaptı.

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