Barcelona, Xavi Hernandez'i resmen duyurdu

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Ronald Koeman ile yollarını ayıran ve eski oyuncusu Xavi Hernandez'i takımın başına getirmek isteyen Barcelona, resmen mutlu sona ulaştı.

Katalan devi, Xavi'nin kulübün yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Ne söylendi?

Barcelona kulübü, cuma gecesi geç saatlerde Xavi'yi şu bildiri ile duyurdu:

"FC Barcelona, Xavi Hernandez ile bu sezonun geri kalanında ve iki sezon daha ilk takım antrenörü olması için anlaşmaya vardı.

"Barça'nın genç takımlarından yetişen Xavi Hernandez, son birkaç gündür kulüp sahipleriyle yaptığı görüşmelerin ardından şu anki kulübü Katarlı Al Sadd'dan ayrıldı.

"Xavi Hernandez'in bu hafta sonu Barselona'ya gelmesi ve 8 Kasım Pazartesi Camp Nou'da taraftara açık bir şekilde imza törenine katılması bekleniyor.

"Daha sonra Xavi Hernandez, Ricard Maxenchs basın odasında bir basın toplantısında düzenleyecek."

Al Sadd kulübü hangi açıklamayı yapmıştı?

Al Sadd kulübünden yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi:

"Yönetim, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Xavi'nin Barcelona'ya gitmesi konusunda anlaştı.

"Gelecekte Barcelona ile iş birliği konusunda anlaştık. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası ve kendisine başarılar diliyoruz.

"Xavi, birkaç gün önce, kulübünün yaşadığı kritik aşamadan dolayı bu özel zamanda Barselona'ya gitme arzusunu bize bildirdi ve biz bunu anlayışla karşılıyoruz.

"Onun önünde engel olmamaya karar verdik."

Xavi'nin geçmişi

Xavi, 1997-2015 yılları arasında Camp Nou'da sekiz La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 25 kupa kazanan Barça tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri.

İspanyol oyuncu, Barça için 767 maçta forma giydi. Bu sayıyı sadece Lionel Messi aşabildi. Xavi ayrıca kulübe 85 gol ve 185 asistle katkıda bulundu.

Xavi, 2015'te Al Sadd için Barca'dan ayrıldı ve dört yıl sonra Katar merkezli kulübün teknik direktörü oldu. İkinci sezonunda lig şampiyonluğunu kazandı.

Al Sadd, Xavi emekli olmadan önce 41 yaşındaki oyuncu ile birlikte beş kupa daha kazandı.

Xavi daha önce Barça'ya döneceğine dair söylentilere yönelik şunları söylemişti:

"Gerçekten eve dönmek istiyorum. Umarım olur. Bir sözleşmem var ve şimdi kulüplerin görüşmesi gerekiyor. Benim durumumu zaten biliyorlar."

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