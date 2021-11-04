La Liga’da sezona iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, yaz transfer döneminin son günlerinde Paris Saint-Germain’den Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

İspanyol ekibi, oyuncunun sözleşmesinin son yılına girmiş olmasını bir avantaja çevirmek istiyordu ancak PSG; bu transfere izin vermemiş ve oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna etmek için çalışmalara başlamıştı.

Buna karşın genç yıldız, henüz PSG ile yeni sözleşmeye imza atmadı. Real Madrid’in ise devre arasında Fransız ekibinin kapısını yeni bir teklifle çalması veya sezon sonunda Mbappe’yi bedelsiz olarak kadrosuna katmayı bekleniyor. Ancak Mbappe, İspanyol devinden özel bir istekte bulunacak.

Mbappe’nin Olimpiyat hayali

İspanyol basınından AS’ta yer alan habere göre Mbappe, Real Madrid’den ülkesini Olimpiyat Oyunları’nda temsil edebilmek için bir garanti isteyecek. 2024 Olimpiyat Oyunları, Paris’te düzenlenecek.

Geçtiğimiz günlerde L’Equipe’e açıklamalarda bulunan Mbappe, yazın düzenlenen Tokyo Olimpiyatları’nda boy göstermek istediğini; ancak bunun için PSG’den gerekli izni alamadığını yazmıştı.

Real Madrid’e transferi durumunda PSG’nin teklif ettiğinden daha az bir maaş kazanacak olan geçen yıldız, Olimpiyat isteğinin de bu nedenden ötürü kulüp tarafından kabul edilebileceğini düşünüyor.

Fransa Millî Takımı ile 2018 Dünya Kupası zaferi yaşayan Mbappe, 2024 yılında ülkesinde düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda da altın madalyayı boynuna asmak istiyor.

Mbappe neler demişti?

L’Equipe’e açıklamalarda bulunan Mbappe, bu hayalini şöyle özetlemişti:

“İzlemeye vaktimizin olmadığı; judo, hentbol, basketbol, voleybol ve hatta kayak gibi sporları görmek istiyorum.”

“Olimpiyat Paris’te düzenlenecek. Her ne kadar futbol açısından en büyük organizasyon olmasa da kariyerinizde bu tarz maçlarda boy göstermelisiniz.”

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