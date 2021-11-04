“Lewandowski Ballon d’Or’u alamazsa ona kendiminkini vereceğim”

Bayern Münih’te sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Robert Lewandowski, attığı gollerle adından çokça söz ettirmeye devam ediyor.

Polonyalı golcü, son olarak Bayern Münih’in Şampiyonlar Ligi’ne Benfica’yı 5-2 mağlup ettiği maçta hat-trick yapmıştı. Bu, Lewandowski’nin Şampiyonlar Ligi kariyerindeki dördüncü hat-trick’i olmuştu.

Bu performansların ardından yıldız oyuncu, birçoğuna göre Lionel Messi’ye kıyasla Ballon d’Or’un da en büyük favorisi olarak öne çıkıyor.

Barcelona ve Inter’de forma giymiş olan efsane İspanyol futbolcu Luis Suarez de Polonyalı golcüyü bu yarışta önde görüyor.

Neler söylendi?

Carrusel Deportivo’ya konuşan ve futbolculuk kariyerinde Ballon d’Or kazanmış olan Luis Suarez, Lewandowski’yi şu sözlerle öne çıkardı:

“Şu Lewandowski’ye artık Ballon d’Or ödülünü verin, kahretsin!”

“Eğer ödülü Lewandowski kazanamazsa, ona kendi Ballon d’Or’umu vereceğim!”

🎙Luis Suárez en @carrusel



"A ese Lewandowski, dadle el Balón de Oro, coño!

Si no, le regalo el mío!". pic.twitter.com/QUv7TCd2Xr — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) November 2, 2021

Lewandowski’nin bu sezonki performansı

Polonyalı golcü, bu sezon Bayern Münih formasını tüm kulvarlarda 16 maçta terletti.

Lewandowski, bu maçlarda 22 gol iki asistlik bir performansa imza attı.

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